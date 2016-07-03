عمران مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با حلول ماه شوال اظهار داشت: با توجه به ویژگی‌های هلال ماه شوال به احتمال قوی برای رصد ماه همانند آغاز ماه مبارک رمضان مشکل چندانی وجود نخواهد داشت و به احتمال قوی این هلال در غروب روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه مطابق با ۲۹ ماه رمضان ماه قابل مشاهده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در واقع در غروب سه‌شنبه ماه به اندازه کافی از خورشید فاصله گرفته است، افزود: این امر در مشاهده هلال ماه نو در این روز تاثیر بسزایی دارد و بر این اساس روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه به احتمال بسیار قوی اول شوال مطابق با عید سعید فطر خواهد بود.

این کارشناس نجوم با اشاره به عوامل موثر در رصد آسان هلال ماه‌های قمری ابراز داشت: پارامترهای مختلفی بر این امر موثر هستند که از جمله آنها می‌توان به فاز ماه (ضخامت)، طول هلال، ارتفاع هلال، مکث هلال (مدت زمان غروب هلال پس از غروب خورشید)، میزان فاصله ماه تا خورشید از دید ناظر زمینی و اختلاف زاویه آن با خورشید اشاره کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این پارامترها هر چه ارتفاع هلال، ضخامت و مدت مکث آن بیشتر باشد شرایط ایده‌آلی برای رویت هلال وجود دارد ضمن اینکه هرچه ماه به خورشید نزدیک‌تر باشد دیدن آن سخت‌تر و هر چه دور تر باشد نور خورشید برای رصد ماه مزاحمت کمتری ایجاد می‌کند.

هلال های ماه قمری علاوه بر دیدگاه شرعی از نظر علمی نیز بسیار مهم هستند

مرادی با بیان اینکه اگر معیارهای رویت نامناسب باشد دیدن هلال ماه بسیار سخت است که چنین هلالی را بحرانی گویند و احتمال دیدن آن بسیار سخت خواهد بود، ابراز داشت: البته امسال رصد هلال ماه شوال به دلیل ویژگی‌های یاد شده و به ویژه فاصله مناسب هلال ماه نو از خورشید آسان است و این در حالی است که در سال های گذشته شاهد هلال‌های بحرانی برای ماه شوال بودیم بدین معنا که تشخیص هلال نو با چشم غیرمسلح و حتی مسلح در روز ۲۹ رمضان به نوعی غیرممکن بود.

وی با بیان اینکه هلال های ماه قمری علاوه بر دیدگاه شرعی از نظر علمی نیز بسیار مهم هستند، گفت بر این اساس رصد ماه‌های قمری مختص مسلمانان نیست و رویت حرفه ای هلال ماه‌های قمری در همه جای جهان همچون امریکا و اروپا انجام و گزارش هایی در این ارتباط تهیه می شود.

مرادی اضافه کرد: نکته قابل توجه اینکه امروزه ابزارهای نجومی به اندازه‌ای پیشرفت کرده است که امکان پیش بینی خطای هلال‌های ماه قمری نسبت به سال های گذشته که برخی مباحث مطرح بود بسیار کم شده است مگر اینکه هلال یک ماه بسیار خاص و بحرانی باشد.