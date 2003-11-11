شكست رنگرز در مقابل نورزاد

به گزارش خبرنگار "مهر"، نورزاد دارنده عنوان نايب قهرماني كشتي آزاد جهان در سال 2001 صوفيه - بلغارستان در ديدار حساس خود مقابل حسين رنگرز توانست با نتيجه 3 بر 2 به پيروزي دست يابد.

ديدار نورزاد و رنگرز در رقابت هاي انتخابي تيم كشتي آزاد مازندران براي حضور در مسابقات قهرماني كشور انجام شد و نورزاد با پيروزي مقابل حريف نامدار خود ، نماينده كشتي مازندران در وزن 55 كيلوگرم مسابقات قهرماني كشور خواهد بود.

مسابقات كشتي آزاد انتخابي استان مازندران با حضور 154 كشتي گير در شهرستان بابلسر جريان دارد و امشب به پايان خواهد رسيد. تيم هاي كشتي آزاد جويبار و قائمشهر در اين مسابقات ، رقابت تنگاتنگي براي كسب عنوان قهرماني استان مازندران دارند.