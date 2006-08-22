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۳۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۹

43 اثر تاريخي آمل در فهرست آثار ملي قرار گرفت

رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان آمل ، از شناسايي 104 اثر فرهنگي و تاريخي در اين منطقه خبر داد.

ولي الله چلابي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: در حال حاضر از ميان آثار شناسايي شده ، 43 اثر تاريخي در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

وي اضافه كرد: 70 جاذبه ورزشي ، طبيعي ، تفريحي ، علمي و تحقيقي كه شامل قله دماوند ، غار گل زرد پلور ، غار ديو سفيد و مناطق ييلاقي است ، در شهرستان آمل وجود دارد.

به گفته چلابي ، وجود 24 تپه باستاني نيز حكايت از قدمت تاريخي اين شهرستان دارد.

رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري آمل از راه اندازي موزه آثار تاريخي و فرهنگي در اين شهرستان خبر داد و گفت: ساختمان قديمي اداره سابق دارايي آمل هم اكنون براي موزه آمل در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 370093

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