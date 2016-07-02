به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های آلمان و ایتالیا در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای یورو ۲۰۱۶ شنبه شب در شهر بوردو با قضاوت «ویکتور کاسای» برگزار شد.

آلمانی ها در نیمه نخست تیم برتر میدان بودند و توپ و میدان را در اختیار داشتند. اگرچه این برتری به حدی نبود که بتوانند دروازه لاجوردی‌ها را باز کنند.

با آغاز نیمه دوم، ژرمن ها بر فشار حملات خود افزودند و موقعیت های بیشتری را بر روی دروازه حریف خلق کردند. در دقیقه ۵۴ چیزی نمانده بود که آلمان از روی همکاری «ماریو گومز» و «توماس مولر» به گل برسد که «الساندرو فلورنزی» دروازه ایتالیا را با یک حرکت آکروباتیک نجات داد.

این حرکت بلافاصله در شبکه های مجازی بازتاب داشت و برخی کاربران از آن به عنوان دفاع قرن یاد کردند.

فشار آلمانی‌ها سرانجام جواب داد و این تیم توانست در دقیقه ۶۵ توسط «مسوت اوزیل» به گل برسد. سه دقیقه بعد گومز از تله آفساید فرار کرد و در موقعیت تک به تک با «جیان‌لوییجی بوفون» قرار گرفت اما موفق نشد دروازه ایتالیا را باز کند. به ثمر رسیدن این گل می توانست کار را برای آلمان ها تمام کند.

در دقیقه ۷۸ ، داور مسابقه خطای برخورد توپ با دست «جروم بوآتنگ» را اعلام کرد و «لئوناردو بونوچی» دروازه «مانوئل نویر» را باز کرد.

پس از آن ایتالیایی ها بودند که به بازی برگشتند و موقعیت هایی را بر روی دروازه آلمان خلق کردند هرچند که توفیقی برای باز کردن دروازه ژرمن ها نداشتند.

بازی با همین نتیجه به پایان رسید تا دو وقت ۱۵ دقیقه ای تکلیف تیم برنده را مشخص کند.

در ۱۵ دقیقه نخست وقت های اضافه اتفاق ویژه ای نیفتاد اگرچه برتری آلمانی ها محسوس بود. اما در نیمه دوم وقت های اضافه، ژرمن ها دو بار می توانستند توسط «جولین دراکسلر» صاحب برتری شوند که این بازیکن هر دو بار ناموفق عمل کرد. دقایقی بعد «لورنزو اینسینیه» دروازه نویر را تهدید کرد.

در دقیقه ۱۱۹ شوت محکم اوزیل هم در دستان بوفون آرام گرفت تا دو تیم در ضربات پنالتی بخت های خود را بیازمایند.

در ضربات پنالتی این آلمان بود که با نتیجه ۶ بر ۵ موفق به شکست ایتالیا شد. مانوئل نویر در ضربات پنالتی درخشید و صعود آلمان به نیمه نهایی را رقم زد.

برای آلمان تونی کروس، جولین دراکسلر، مت هوملس، جاشوآ کیمیچ، جروم بواتنگ و یوناس هکتور گلزنی کردند و توماس مولر، مسوت اوزیل و شواین اشتایگر موفق به گلزنی نشدند.

برای ایتالیا هم لورنزو اینسینیه، آندره بارزاگلی، امانوئل جاکرینی، مارکو پارولو و ماتیا دو شیلیو گل زدند و سیمون زازا، گراتزیونه پله، لئوناردو بونوچی و متئو دارمیان نتوانستند گل بزنند.

آلمان روز پنجشنبه با برنده فرانسه و ایسلند دیدار خواهد کرد.