به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر شنبه‌شب در گردهمایی تجلیل از برگزیدگان المپیادها و آزمون‌های علمی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بوشهر اظهار داشت: بر خلاف زمان گذشته که نیروی نظامی و جنگی علت و عامل برتری کشورها بود، امروز حرف اول را دانش می‌زند.

وی ادامه داد: دانایی وخردورزی باعث می‌شود ما از فضای ابهام و تاریکی بیرون بیاییم، این مسئله سبب می‌شود تکلیف هر کسی روشن شود و معطوف به اهداف مشخصی حرکت کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر افزود: دین داری و معنویت در کنار خردورزی باعث می‌شود با چراغ پرنورتری به سمت اهداف حرکت کنیم و لازم است که در این مسیر، عقلانیت را در کنار دینداری تعمیق بیشتری ببخشیم.

زرین فر سپس به کاربردی شدن دانش اشاره کرد و تشخیص نیازهای توسعه استان را وظیفه‌ای خطیر دانست که دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان از جمله پیش قراولان آن باید باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، درون‌زایی را درمقابل درون‌گرایی نقطه عطفی در ترویج و تعمیق پیشبرد دانش عنوان کرد.

زرین فر افزود: عزم جدی استان برای وصول ۱۲ درصد حق آلایندگی برای استفاده کردن از این مبلغ در حوزه فرهنگ و آموزش است. حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مبلغ حق الایندگی در استان است.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در زمینه آموزش همانند کوشش‌های مسئولان خانه ریاضیات خواستار اهتمام بیشتر برای توسعه استان از طرف هم دانش آموزان و هم مسئولان شد.

در این گردهمایی پس از سخنان مدیرکل آموزش وپرورش استان بوشهر، علی تنگستانی مدیر دبیرستان شهید بهشتی با ارائه گزارشی از پیشرفت‌های چشمگیر استانی وکشوری آموزشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی تجلیل از برگزیدگان المپیادها و آزمون‌های علمی و رتبه‌های برتر استانی و کشوری دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بوشهر در دوره دوم باحضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.