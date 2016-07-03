وضعیت معیشتی نابینایان استان بوشهر بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری عصر شنبه در نشست با اعضای انجمن نابینایان استان بوشهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان قرار داریم و آخرین روزهای این ماه عزیز را سپری میکنیم و باید از روزهای باقیمانده استفاده لازم را ببریم.
وی از ماه مبارک رمضان به عنوان فرصتی برای بصیرت و آگاهی نام برد و خاطرنشان کرد: باید قدر روزها و شبهای ماه مبارک رمضان را به خوبی بدانیم و استفاده حداکثری از برکات آن ببریم.
امام جمعه بوشهر به ظرفیتها و توانمندی بالای نابینایان اشاره کرد و ادامه داد: روشندلان با تلاش و پشتکار خود در عرصههای مختلف فعالیت میکنند و این موضوع بیانگر توانمندی و همت بالای این قشر است.
وی به کسب مقامها و رتبههای مختلف توسط نابینایان استان بوشهر در عرصههای قرآنی و فرهنگی و ورزشی اشاره کرد و افزود: امیدواریم با حمایت مناسب شاهد افتخاریآفرینیهای همیشگی این افراد باشیم.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه رفع مشکلات این قشر باعث افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین آنها میشود، اضافه کرد: رسیدگی بیشتر به امور توانجویان باعث کسب رضایتمندی خداوند خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تصریح کرد: مسئولان استان بوشهر به مطالبات نابینایان در عرصههای مختلف فرهنگی، ورزشی، آموزشی، علمی و رفاهی توجه لازم را داشته باشند.
وی از اشتغال به عنوان یکی از دغدغههای مهم نابینایان استان نام برد و افزود: باید برای بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی روشندلان استان بوشهر تلاش شود تا شاهد کاهش مشکلات آنها باشیم.
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