به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی، علی پرتو نیا اظهار کرد: در آستانه عید سعید فطر و شروع موج دوم مسافرت‌های تابستانی، تمامی فعالیت‌های راهسازی در این استان متوقف می‌شود.

وی افزود: تعطیلی فعالیت‌های کارگاهی راهسازی این استان از ۱۵ تیر تا ۱۹ تیرماه انجام می‌شود.

پرتونیا اظهار داشت: در اجرای این طرح به‌تمامی پیمانکاران راهسازی دستور داده‌شده تا نسبت به ایمن‌سازی محدوده کارگاهی خود اقدام لازم را انجام دهند.

وی گفت: پیمانکاران موظف شده‌اند تا علاوه بر ایمن‌سازی همه عملیات‌های اجرایی را نیز در محدوده پیمان خود متوقف کنند تا برای خودروهای عبوری اتفاق و حادثه ناگواری رخ ندهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محور بجنورد به جنگل گلستان که در آن عملیات راه‌سازی برای دوطرفه کردن آن‌هم‌اکنون در دست اجراست، یکی از پرترددترین محورهای کشور محسوب می‌شود که سالانه افزون بر ۲۰ میلیون نفر از این محور تردد می‌کنند.

هم‌اکنون بخش‌های زیادی از این محور ۱۵۰ کیلومتری دوطرفه شده است.