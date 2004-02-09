كارگزاران جرياني به شدت سياسي است اما حزب نيست

علي دارابي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود: كارگزاران در زمان مجلس چهارم در دولت آقاي هاشمي با جريان راست ائتلاف كرد و رفقاي سابق خود را كه چپي ها بودند كنار زد و در دوم خرداد 76 نيز در ائتلاف با جريان چپ جناح راست را كنار زد.

وي تاكيد كرد: البته اين به معناي آن نيست كه كارگزاران يك چنين قدرتي داشته باشد بلكه منظور اين است كه آنها در اين ائتلاف ها شركت كرده اند.

دارابي خاطرنشان كرد: كارگزاران از نگاه چپ و راست گروهي است كه قصد دارد با كمترين هزينه و سود در قدرت ماندن را داشته باشند و نگاه هر دو جناح به آنها ترديد آميز است.

قائم مقام جمعيت ايثارگران تصريح كرد: در كابينه دوم آقاي هاشمي مي بينيم كه تعدادي از چهره هاي كارگزاران كنار رفتند و در كابينه دوم آقاي خاتمي نيز ديديم بجز آقاي جهانگيري از اعضاي بلندپايه كارگزاران كسي در دولت حضور ندارد.

وي با اشاره به اينكه حزب كارگزاران سازندگي اصولا ويژگيهاي يك حزب را دارا نيست، خاطرنشان كرد: كارگزاران بيشتر يك كلوپ، باشگاه قدرت و يك محفل حزبي است كه جمعي از مسئولان دولتي در آن دركنار هم جمع شده اند. كارگزاران نه كنگره اي برگزار مي كنند و نه دفتري در استانها دارند و نه عضوگيري مي كنند و بر همين اساس نمي توان نام حزب بر آنان نهاد.

قائم مقام جمعيت ايثارگران خاطرنشان كرد: كارگزاران در تعريفي كه براي يك حزب سياسي داريم نمي گنجد.

وي همچنين ادامه داد: كارگزاران جرياني به شدت سياسي است كه همواره براي بقاي در قدرت با قدرت حاكم ائتلاف مي كند. اين گروه در دوران دولت آقاي هاشمي با جريان موسوم به راست و در دولت آقاي خاتمي با جريان موسوم به چپ ائتلاف كرده است.

دارابي همچنين گفت: كارگزاران سازندگي كه در واقع توسعه اقتصادي را ايدئولوژي خود مي دانستند و فلسفه وجودي كارگزاران نيز براي دفاع اين تفكر بوده ؛ يكباره در دولت آقاي خاتمي دم از توسعه سياسي زده و توسعه اقتصادي را فراموش مي كند.

وي در ادامه كارگزاران را يك حزب موسمي و فصلي ناميد كه در ايام انتخابات سروكله آنها پيدا شده و وزن جدي در تحولات سياسي به عنوان يك حزب تاثيرگذار با برنامه را ندارند.

قائم مقام جمعيت ايثارگران تاكيد كرد: در ماههاي گذشته اختلاف دو شاخه كرمان و اصفهان نيز در كارگزاران جدي شده و برخي از مقامهاي حزب استعفا كرده و نسبت به گذشته ظهور و بروز آن به شدت ضعيف تر شده است.

دارابي افزود: چون حزب كارگزاران را به عنوان يك حزب سياسي نمي دانم ، نمي توانم نسبت به اعلام حضور و يا عدم حضور آنها در انتخابات و كارهاي آنان اظهار نظري كنم.