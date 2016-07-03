بازدیداعضای شورای شهر و شهردار سقز از پروژه های عمرانی سطح شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این بازدید که شامگاه شنبه صورت گرفت، اعضای شورای شهر و شهردار به همراه هیات همراه از روند اجرای پروژه های مختلف عمرانی در سطح شهر سقز بازدید و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفتند.

در ابتدا این هیات از خیابان بابان واقع در محله جوتیاران، ایجاد دیوار های حایل و پله گذاری های انجام شده در این قسمت بازدید کردند و بر ادامه فعالیت های عمرانی فعال در این محله جهت رفاه و خدمت رسانی بیشتر به شهروندان تاکید کردند.

اعضای شورای شهر و شهردار، سپس از پارک کوهستانی تپه مالان و ساخت دیوار حائل خیابان جنب تیمارستان روانی که جهت دسترسی هر دو طرف معبرهای منتهی به خیابان احداث می شود، بازدید کردند.

در ادامه حاضرین از فعالیت های عمرانی فعال در سه محله تازه الحاق شده به محدوده شهری از جمله سرچنار، خیابان جامی به طرف ملقرنی و مهر چهار به طرف آپارتمان های مسکن مهر و ایجاد فضای سبز در محوطه اداره بهزیستی بازدید و خواستار ارائه امکانات بیشتری به این مناطق حاشیه ای در راستای ایجاد توسعه متوازن شهری شدند.

بازدیدکنندگان همچنین اقدامات عمرانی خیابانهای فخر رازی، بفران، خیابان فاز یک فرهنگیان شامل خاکبرداری، بهسازی، جدول کاری، بلوک فرش و خاکبرداری انجام شده ورودی بوکان به سمت سقز را از نزدیک بررسی کردند.

در ادامه اعضای حاضر در این بازدید ضمن بررسی مراحل پیشرفت کاری پل های بلوار کردستان و بهارستان و تاکید بر انجام مراحل بر طبق اصول مهندسی و کیفیت بخشی بیشتر، پیگیری انجام مراحل قانونی برای تملک زمین های در مسیر پل بهارستان برای بهره برداری هر چه زودتر از این پل جهت استفاده شهروندان تاکید نمودند.

در پایان از خیابان های استاد شیرازی، ماموستا هه ژار و پارک در حال احداث شهید آوینی نیز بازدید کردند

در حاشیه این بازدید ضیا۶الدین نعمانی شهردار سقز ضمن تشکر از همراهی اعضای شورای شهر گفت: شهرداری سقز با تمام توان فعالیت های عمرانی و خدماتی را در سطح شهر دنبال می کند و از همکاری تمامی شهروندان با عوامل و کارکنان شهرداری تقدیر و تشکر نمود.