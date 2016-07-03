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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۹:۴۹

اعطای تابعیت ترکیه به آوارگان سوری

اعطای تابعیت ترکیه به آوارگان سوری

رئیس جمهوری ترکیه از تصمیم این کشور برای اعطای تابعیت ترکیه به آوارگان سوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت کشور ترکیه روز گذشته اعلام کرد که برای اعطای تابعیت این کشور به آوارگان سوری تسهیلاتی را ایجاد خواهد کرد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در این زمینه اشاره کرد که شماری از سوری ها خواهان دریافت تابعیت ترکیه هستند و وزارت کشور ترکیه اقداماتی را در این رابطه اتخاذ خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: وزارت کشور ترکیه دفتری را برای این هدف ایجاد کرده است.

اردوغان در ادامه گفت: حدود سه میلیون آواره سوری در ترکیه حضور دارند و نزدیک به سه میلیون نفر دیگر نیز در کشورهای لبنان، اردن و عراق بسر می برند.

وی مدعی شد که عادی سازی روابط آنکارا با مسکو و تل آویو در راستای حل بحران سوریه صورت گرفته است و ترکیه ابتکار عمل های دیگر را نیز در این رابطه در نظر دارد. رئیس جمهوری ترکیه به این ابتکار عمل ها اشاره ای نکرد.

کد مطلب 3701005
سمیه خمارباقی

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