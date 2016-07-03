ثبت مظلومیت مردمان ستم دیده منطقه وظیفه رسانه های انقلابی است

حبیب طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فجایعی که در عراق و کشورهای مختلف در هجوم داعش اتفاق افتاده است، افزود: ثبت وقایع و مجاهدت اسطوره های مقاومت برای اطلاع جهانی از این جنایت های و انتقال آن به نسل آینده وظیفه رسانه های انقلابی است.

وی با بیان اینکه وظیفه انسانی و دینی ما در حمایت از جریان مقاومت و کاهش آلام و رنج های مظلومین منطقه است، ابراز داشت: نباید در این خصوص و حمایت از مظلومان منطقه ذره ای دریغ کرد.

حبیب طاهری سپس به شخصیت حضرت علی(ع) اشاره کرد و گفت: علاقه و حب به امیر المومنین تاسی به رفتار این امام است و باید مثل این حضرت از مظلومان حمایت کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تبریز سپس اظهار داشت: شکرانه امنیت داخلی قدردانی از نعمت والای ولایت فقیه و اتحاد در داخل کشور است.

وی سپس با تاکید بر اینکه ایران نقطه امید مظلومین عالم است، ادامه داد: فجایعی که در کشورهای مختلف منطقه با بهانه های ایدئولوژی و با هدف کمک به صهیونیست ها و آمریکا و آل سعود اتفاق می افتد، نظیر آن در تاریخ خیلی کم اتفاق افتاده است.

طاهری سپس با معرفی منطقه ترکمن نشین عراق گفت: حضور شیعیان عراق در شمال این کشور در شهرهای مختلف که اشتراکات مذهبی و زبانی با آذربایجان دارند می تواند ایجاد ارتباطات فرهنگی این مناطق را با کشور عزیزمان آسانتر کند.

وی در پایان از مردم خواست در کمک رسانی به جبهه مقاومت و مردم مظلوم عراقی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.