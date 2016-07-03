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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۹:۲۶

نماینده مردم اسلام آباد غرب در گفتگو با مهر مطرح کرد:

پیگیری خسارت آتش سوزی مزارع گندم اسلام آبادغرب در سفر رئیس جمهور

پیگیری خسارت آتش سوزی مزارع گندم اسلام آبادغرب در سفر رئیس جمهور

کرمانشاه- نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس از پیگیری خسارت آتش سوزی مزارع گندم در منطقه هرسم استان کرمانشاه در سفر رئیس جمهور خبر داد.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری پرداخت غرامت آتش سوزی اخیر مزارع منطقه هرسم شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه و نتایج این پیگیری گفت: این حادثه، اتفاق ناراحت کننده ای بود که گزارش حادثه و خسارت مردم هم توسط مسئولین مربوطه برای پیگیری به استانداری کرمانشاه داده شده است.

وی افزود: تنها امیدی که برای دریافت این خسارات وجود دارد این است که بتوان آن را از محل سوانح غیر مترقبه یا پیش بینی نشده ریاست جمهوری دریافت کرد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب گفت: بنابر موارد فوق، سعی ما این است که موضوع پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده در این حادثه را در سفر ریاست جمهوری به استان مطرح و پیگیری کنیم که کمکی به این مردم شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در مدت اخیر تاکنون مواردی از این دست در کشور که به ریاست جمهوری گزارش شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تبدیل به پول نشده است، افزود: متاسفانه در دفتر آقای نوبخت، تاکنون دستوری که طبق آن بودجه ای به حوادث غیر مترقبه به مردم پرداخت شود، داده نشده است.

فلاحت پیشه یادآور شد: سعی ما این است که در سفر ریاست جمهوری موضوع خسارت این کشاورزان را مطرح کنیم تا دچار چنین شرایطی نشود و بتوانیم بودجه ای از دولت برای تامین خسارات این کشاورزان بگیریم.

کد مطلب 3701012

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