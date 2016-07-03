طرح غنی سازی فعالیت های تابستانی دانش آموزان سنندجی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بهبود و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان ۹۵، مراسم افتتاحیه فعالیت های تابستانی با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان، شامگاه شنبه در آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج برگزار شد.

در جریان برگزاری این مراسم، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج، استفاده از ظرفیت ها و توانایی های ناحیه در کنار مشارکت اولیای دانش آموزان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را از اولویت برنامه ها و رویکرد های آموزش و پرورش در طرح بهبود فعالیت های تابستانی عنوان کرد.

ابراهیم سلیمانی گفت: آموزش و پرورش ناحیه یک در تابستان ۹۵ فعالیت های خود را در ۱۲ پایگاه تربیتی و ورزشی در ۱۷رشته ورزشی، هنری، پرورشی و آموزشی انجام خواهد داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح هجرت در مدارس را یکی از طرح های ماندگار و هدفدار دانست که در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و توانمند سازی و ارتقاء مهارت های شغلی و زندگی و آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ کار و تلاش صورت می پذیرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج هدف از اجراء طرح هجرت را مرمت، بهسازی و زیبا سازی مدارس و فضاهای آموزش با رویکرد کمک به غنی سازی اقات فراغت دانش آموزان و تقویت احساس مسئولیت پذیری و افزایش مهارتهای فنی و کارگروهی با تقویت فعالیتهای فرهنگی دانست.

در ادامه این مراسم برنامه های ورزشی و فرهنگی از ورزشکاران و هنرمندان اجرا شد.

با برگزاری مراسم افتتاحیه فعالیت های تابستانی و طرح هجرت ۳ در آموزش و پرورش ناحیه یک بیش از صدها دانش آموز در پایگاه های فعالیت های تابستانی و طرح هجرت در قالب غنی سازی اوقات فراغت به کسب مهارت می پردازند.