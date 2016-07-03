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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۹:۴۳

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه وبویراحمد:

تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایجاد رویکرد فرهنگی است

تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایجاد رویکرد فرهنگی است

یاسوج - نماینده ولی فقیه در کهگیلویه وبویراحمد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایجاد رویکرد فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی شنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی استان افزود: حرکت فرهنگی یکی از جدی ترین حرکت ها برای اصلاح ساختار اقتصاد مقاومتی است.

وی بیان کرد: فرهنگ مهمترین و اصیلترین رسالت انقلاب است و لازمه اصلی و پیش شرط مهم در مسیر انقلابی گری نیز توجه جدی به این حوزه و تامین زیرساخت های آن است.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: انقلاب در صورتی موفق است که در تحقق اهداف فرهنگی خود موفق شود.

وی بر ایجاد و توسعه زیرساخت های فرهنگی در دوبخش سخت افزاری و نرم افزاری تاکید کرد و گفت: گسترش این زیرساختها ضرورت دارد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: کمبود اعتبار و نبود برخی زیرساخت ها نباید بهانه برای کم کاری و کوتاهی برخی مدیران و دستگاه ها قلمداد شود.

وی گفت: اعتبار و بودجه برای شتاب بخشی به امور ، ایجاد زیرساخت ها و افزایش تجهیزات و امکانات لازم است اما این به معنای تعطیلی امور حتی در زمینه انجام وظایف ذاتی و روزمره یک دستگاه فرهنگی و اجرائی نیست.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به شتاب فساد و حرکت دشمن برای اضمحلال فرهنگی جامعه بیان کرد: توقع انقلاب و جامعه پاک از ما بیش از اینهاست و باید تلاشی مضاعف کرد.

نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمد در بخش دیگر سخنان خود بر برگزاری هرچه باشکوهتر اجلاسیه سرداران و شهدای استان تاکید کرد و آن را آبروی استان دانست.

وی همچنین با بیان اینکه رویکرد مثبت در حوزه اجرایی استان مشهود است، برخی از گله های افراد را ناشی از دلسوزی برای استان دانست.

کد مطلب 3701047

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