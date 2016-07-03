تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایجاد رویکرد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی شنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی استان افزود: حرکت فرهنگی یکی از جدی ترین حرکت ها برای اصلاح ساختار اقتصاد مقاومتی است.

وی بیان کرد: فرهنگ مهمترین و اصیلترین رسالت انقلاب است و لازمه اصلی و پیش شرط مهم در مسیر انقلابی گری نیز توجه جدی به این حوزه و تامین زیرساخت های آن است.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: انقلاب در صورتی موفق است که در تحقق اهداف فرهنگی خود موفق شود.

وی بر ایجاد و توسعه زیرساخت های فرهنگی در دوبخش سخت افزاری و نرم افزاری تاکید کرد و گفت: گسترش این زیرساختها ضرورت دارد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: کمبود اعتبار و نبود برخی زیرساخت ها نباید بهانه برای کم کاری و کوتاهی برخی مدیران و دستگاه ها قلمداد شود.

وی گفت: اعتبار و بودجه برای شتاب بخشی به امور ، ایجاد زیرساخت ها و افزایش تجهیزات و امکانات لازم است اما این به معنای تعطیلی امور حتی در زمینه انجام وظایف ذاتی و روزمره یک دستگاه فرهنگی و اجرائی نیست.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به شتاب فساد و حرکت دشمن برای اضمحلال فرهنگی جامعه بیان کرد: توقع انقلاب و جامعه پاک از ما بیش از اینهاست و باید تلاشی مضاعف کرد.

نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمد در بخش دیگر سخنان خود بر برگزاری هرچه باشکوهتر اجلاسیه سرداران و شهدای استان تاکید کرد و آن را آبروی استان دانست.

وی همچنین با بیان اینکه رویکرد مثبت در حوزه اجرایی استان مشهود است، برخی از گله های افراد را ناشی از دلسوزی برای استان دانست.