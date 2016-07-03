  1. سلامت
  2. درمان
۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۹:۵۰

وزیر بهداشت دستور داد؛

انتقال مصدومان آتش سوزی خوی با هواپیمای اختصاصی

انتقال مصدومان آتش سوزی خوی با هواپیمای اختصاصی

وزیر بهداشت دستور داد مصدومان آتش سوزی روستای «شوریک» شهرستان خوی، با هواپیمای اختصاصی به تهران و اصفهان منتقل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه آتش سوزی واحد مسکونی در روستای شوریک از توابع شهرستان خوی که منجر به مصدوم شدن تعداد  ۲۴ نفر از هموطنانمان شد، به دستور وزیر بهداشت، یک فروند هواپیمای اختصاصی به ارومیه اعزام شد تا مصدومان بد حال این حادثه برای ادامه مداوا به تهران و اصفهان منتقل شوند.

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از ۲۴ مصدوم این حادثه نه نفر در بیمارستان خوی، یازده نفر در ارومیه، و سه نفر در تبریز بستری شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی درمان شد. متاسفانه یکی از مصدومان حادثه به دلیل شدت سوختگی در گذشت.

مصدومان منتقل شده از ارومیه در بیمارستان های سوانح سوختگی تهران و اصفهان بستری خواهند شد.

بر اثر آتش سوزی یک واحد مسکونی در این روستا و در پی آن انفجار کپسول گاز، تعدادی از مردم که برای کمک در محل حادثه حضور داشتند، دچار سوختگی و جراحات شدند.

کد مطلب 3701058
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها