ايران در اجراي قوانين اسلامي و برقراري دموكراسي موفق عمل كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه آلماني زبان تاگس اشپيگل در مقاله اي به اظهارات اخير جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا پيرامون مسائل خاورميانه پرداخته و بااين سوال نوشته خود را آغاز كرده است : آيا مي توان ميان اسلام و دموكراسي رابطه اي پيدا كرد؟

اين روزنامه دربخش نخست مقاله خود نوشت : رئيس جمهورآمريكا در اظهارات اخير خود خاطر نشان كرده است كه بايد درخاورميانه يك ديپلماسي جديد درپيش گرفته شود و آمريكا اين امر را ازعراق آغاز كرده است .

تاگس اشپيگل نوشت : بوش همواره مدعي است كه كشورهاي اسلامي نمي توانند مجريان خوبي براي دموكراسي باشند به همين دليل مدام اعلام مي كند كه اسلام و دموكراسي با يكديگر در تضاد هستند .

رئيس جمهورآمريكا با ابرازرضايت از اوضاع عراق، براين گمان است كه اشغال عراق باعث شده سوريه و ايران آگاه باشند، چنانچه برخلاف انتظارات آمريكا رفتار نمايند اهداف بعدي اين كشور پس از عراق خواهند بود. اين در حالي است كه مقامات ايران درخصوص اين اظهارات بوش هشدارهاي شديد الحني به وي داده اند .

اين روزنامه آلماني دربخش ديگري نوشت: مقامات آمريكايي به خصوص رئيس جمهوراين كشورمدام با هشدار به ايران، اين كشوررا به فعاليتهاي غير متعارف هسته اي متهم مي كند اين درحالي است كه مقامات ايراني از صلح آميز بودن فعاليتهاي خود خبر مي دهند .

تاگس اشپيگل با طرح اين سوال كه آيا ايران مي تواند پس از عراق هدف بعدي آمريكا باشد ، افزود : آمريكا بايد بداند كه نمي تواند ايران را همانند عراق مورد حملات نظامي خود قرار دهد ، در اين صورت بهترين راهي كه مي تواند به آن عمل كنند اين است كه حتي از عنوان كردن اين مسئله نيزخودداري نمايند و بيش ازاين وجهه خود را در دنيا مخدوش نكند.

اين روزنامه همچنين نوشت : نظر سنجي هاي متعدد درآمريكا به خصوص پس از جنگ عراق حاكي از كاهش محبوبيت بوش است. اين مسئله از ناكامي آمريكا درعراق خبرمي دهد و نشانگرآن است كه آمريكا در حملات احتمالي ديگرنيز با شكست مواجه خواهد شد.

تاگس اشپيگل درادامه بااشاره به سوال مطرح شده در ابتداي مقاله نوشت : مقامات آمريكايي بايد بدانند كه دموكراسي و اسلام منافاتي با يكديگر ندارند .

ايران در مقايسه با كشورهاي مسلمان همسايه ازدموكراسي بيشتري برخورداراست و اين مسئله خود حاكي از آن است كه ايران توانسته است درراستاي اجراي قوانين اسلامي و نيز در راستاي برقراري دموكراسي موفق عمل نمايد.

