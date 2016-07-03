نابودی هر اصله درخت بلوط ۶ میلیارد ریال خسارت وارد می کند

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش ژنتیکی و اکولوژیکی هر اصله درخت بلوط بر اساس آخرین اطلاعات علمی دنیا ۲۰۰ هزار دلار معادل بیش از شش میلیارد ریال است.

وی افزود: ارزش این درختان بر اساس سازماندهی محیط زیست و حفظ آب و خاک ، اکسیژن دهی و ترسیب کربن محاسبه می شود و هنگامی که یک هکتار جنگل در ایلام در اثر آتش سوزی نابود شد، به معنای این است که ۱۰۰ اصله درخت معادل ۶۰ هزار میلیارد ریال به استان خسارت وارد شده است.

مدیر کل منابع طبیعی ایلام یادآور شد: خوشبختانه با وجود بارندگی مناسب امسال در سایه تلاش های مسئولان ذیربط و همکاری مردم و به ویژه گردشگران میزان بروز حریق در مراتع و جنگل های استان کاهش قابل توجهی یافته است که امیدواریم این رویه تا پایان سال تداوم یابد.

احمدی ادامه داد: یکی از عوامل بروز حریق در مراتع ، آتش زدن «پس چر» مزارع از سوی کشاورزان است و با توجه به اینکه ۱۷۰ هزار هکتار زراعت پراکنده محصولات کشاورزی به صورت دیم در دل جنگل های استان انجام می شود، آتش زدن «پس چر »بزرگترین خطر برای بروز حریق در جنگل ها خواهد بود.

وی تاکید کرد: کاهش بروز آتش سوزی در سال جاری مردم و رسانه ها را نباید از انجام اقدامات پیشگیرانه غافل کند و باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با این خطر زیست محیطی در استان تامین شود.

از گستره دو میلیون هکتاری استان ایلام یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن را عرصه های طبیعی تشکیل داده است که سهم جنگل های استان از این میزان ۶۴۰ هزار هکتار است.