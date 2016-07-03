به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی، رئیس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری اسلامی ایران گفت: در لیگ ربات امدادگر واقعی تیم MRL موفق شد پس از شکست دادن رقبای قدرتمند خود، در بخش Exploration به عنوان اول دست یابد.

وی افزود: تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با کسب ۲مقام قهرمانی در مسابقات جهانی ربوکاپ آلمان ۲۰۱۶آغاز گر اخذ قهرمانی دیگر تیم های ایرانی شد در رقابت های بخش Explorationاین لیگ به مقام نخست دست یافت.

وی تصریح کرد: در رقابت بخش اصلی نیز تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به همراه نمایندگان کشورهای اتریش، آلمان و تایلند به جمع ۴ تیم پایانی راه یافت تا برای قهرمانی در بخش اصلی لیگ امدادگر واقعی با این تیم ها رقابت کند.

موسی خانی ادامه داد: همچنین در لیگ شبیه ساز امداد، رقابت گسترش زیرساخت تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، نخستین قهرمانی کاروان علمی جمهوری اسلامی ایران را به ارمغان آورد.