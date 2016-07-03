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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

ساختمانی در خیابان کاشانی یزد فرو ریخت

ساختمانی در خیابان کاشانی یزد فرو ریخت

یزد ـ صبح شنبه ساختمانی در خیابان کاشانی یزد فرو ریخت و جان یک کارگر ساختمانی را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یک ساختمان نیمه ساز در کنار مسجد اتابکی فرو ریخت و بر اثر این ریزش یک کارگر جان خود را در دم از دست داد.

سه نفر دیگر نیز بر اساس گفته های کارگران ساختمان زیر آوار مانده اند که تلاش نیروهای آتش نشانی و امدادی برای نجات آنها ادامه دارد.

هنوز هیچ منبعی از نیروهای شهرداری، آتش نشانی، پلیس و ...آمار کشته شدگان این حادثه را به طور رسمی اعلام نکرده است.

هم‌اکنون ترافیک در خیابان کاشانی به عنوان یکی از پرترددترین خیابان‌های یزد سنگین است و پلیس راهور سعی در روان‌سازی ترافیک دارد.

کد مطلب 3701161

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