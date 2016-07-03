آیا احتمال برگشت مسی به تیم ملی هست؟

خبرگزاری فارس نوشت: مارسلو دِ آندرهآ، ماساژور تیم ملی آرژانتین میگوید شک ندارد که لیونل مسی باز هم به حضورهایش در آلبیسلسته ادامه میدهد و در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز شرکت خواهد داشت.
مسی ۲۹ ساله پس از شکست تیمش در فینال کوپا آمهریکا گفت که کارش در تیم ملی آرژانتین تمام شده میداند و دیگر قصد ندارد به فوتبال ملیاش ادامه دهد.
دِ آندرهآ با اعتراف به اینکه تصمیم مسی حتی برای همتیمیهایش و دیگر اعضای تیم ملی آرژانتین غافلگیر کننده بوده است، ابراز اطمینان کرد که ستاره بارسا باز هم برای آرژانتین به میدان خواهد رفت.
او به رادیو FM Pop گفت: من شک ندارم که لئو در جام جهانی ۲۰۱۸ هم بازی خواهد کرد. من به میزان زیادی به مسی اعتماد دارم و به نظرم ما باید الان او را تنها بگذاریم. من به او در سکوتی که اختیار کرده است، اعتماد میکنم. او عاشق تیم ملی آرژانتین است و هر کاری از دستش برآید برای این تیم انجام میدهد.
ماساژور تیم ملی آرژانتین افزود: هیچ کسی از اعضای تیم ما از تصمیم مسی برای بازنشستگی اطلاعی نداشت. او در رختکن هم به کسی هیچ چیزی راجع به این موضوع نگفت. بدون شک باخت در فینال کوپای امسال سنگینترین ضربهای بود که مسی در تیم ملی خورده است. او یکی از بهترین دوستان من است و دیدن او در چنین وضعیت روحی و روانی بسیار سخت است.مارسلو دِ آندرهآ، ماساژور تیم ملی آرژانتین میگوید شک ندارد که لیونل مسی باز هم به حضورهایش در آلبیسلسته ادامه میدهد و در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز شرکت خواهد داشت.
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