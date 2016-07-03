به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین حسینی ضمن بیان مطلب فوق افزود: یکی از سایتهایی که پیش از این هم اخبار کذبی را با هدف مطرح شدن منتشر کرده است، علیرغم توضیحاتی که پیش از این فدراسیون و باشگاه پرسپولیس منتشر کرده بود، در خبری عنوان کرده که باشگاه پرسپولیس در پرونده شکایت خود از بازیکنان این تیم به فیفا شکایت کرده است.

وی در ادامه بیان کرد: همانگونه که در مصاحبه های پیشین عنوان شده و باشگاه پرسپولیس نیز آن را تایید کرده بود، این باشگاه اسناد و مدارک پرداختی خود به رامین رضاییان را به سازمان لیگ ارائه کرده و این سازمان پس از بررسی و تایید، اسناد مربوطه را به فدراسیون فوتبال ارسال کرده و این پرونده در حال حاضر در کمیته انضباطی درحال رسیدگی است.

حسینی ادامه داد: اخبار منتشر شده در خصوص شکایت باشگاه پرسپولیس به فیفا برای رسیدگی به این پرونده کذب محض بوده و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مطابق قوانین و مقررات این موضوع را رسیدگی می کند و نتیجه نهایی آن از طریق فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: از عموم مردم و رسانه های عزیز درخواست می شود برای کسب اطلاع از موضوعات مختلف مربوط به فوتبال کشور، اخبار موثق را از طریق رسانه های معتبر و سایت رسمی فدراسیون فوتبال پیگیری کرده و به اینگونه اخبار بدون منبع و ماخذ که هیچ رسمیتی ندارد،به هیچ عنوان توجهی نداشته باشند. این فدراسیون در این خبرتنها به ارائه توضیح اکتفا کرده و نام رسانه مذکور را نیاورده و در صورت تکرار رویه از سوی این سایت، ضمن معرفی آن، موضوع را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.