به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، اسدالله ربانی‌مهر گفت: مجمع خیران ازدواج از سال گذشته به عنوان یک اقدام فرهنگی ماندگار در همه شهرستان‌های استان همدان از سوی اداره کل ورزش و جوانان راه‌اندازی شده و هم‌اکنون دو مجمع خیران نهاوند و همدان عملکرد خوبی در زمینه کمک به امر ازدواج داشته است و در دومین جشن گلریزان مجمع خیران شهرستان همدان شاهد کمک‌های خوب خیران به زوج‌های جوان بودیم.

معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در این جشن شاهد اتفاقات خوبی چون کمک ۱۰۰ میلیون ریالی استاندار همدان، اهدای زنجیر طلا یکی از خانم‌ها، اهدا ۱۰۰ هزار تومان پول توجیبی یک جوان و اهدای یک واحد آپارتمان و کمک هزینه سفر مشهد و میلیون‌ها تومان کمک نقدی و غیرنقدی مردم نوعدوست و متدین همدان به زوج‌های جوان بودیم.

ربانی‌مهر گفت: مجمع خیران ازدواج برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و کارهای عام‌المنفعه در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و پایدار و به صورت مردمی تشکیل شده است و این مجمع در آینده می‌تواند بسیار تأثیرگذار و در راستای خدمت به زوج‌های جوان بسیار مفید باشد.

وی در ادامه هدف از تشکیل مجمع خیران ازدواج را پرهیز از اتکا به بودجه دولتی و مردمی کردن فرهنگ‌سازی امر ازدواج و جلوگیری از فرهنگ چشم و هم‌چشمی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان عنوان کرد.