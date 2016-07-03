به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی که با حضور محسن شجاعخانی، رایزن فرهنگی ایران در زیمبابوه، حجتالاسلام مهدوی (روحانی اعزامی از ایران) و نمایندگان تشکلهای مسیحی و مسلمان حامی فلسطین برگزار شد، سخنرانان به بیان دیدگاههای خود درباره فلسطین و تجاوزات و جنایات اسرائیل علیه مردم مظلوم و بیدفاع آن در طول ۶۸ سال گذشته پرداختند.
اولین سخنران این مراسم کشیش سیدنی مالونگا، معاون شبکه مسیحی تهیلا بود که ضمن بزرگداشت روز جهانی قدس و محکوم کردن جنایات صهیونیستها در فلسطین اشغالی، با اشاره به حمایتهای بیدریغ آمریکا از جنایات صهیونیستها علیه مردم فلسطین، ابراز کرد: متأسفانه حکومتهای منطقه در ظلم بر فلسظینیان شریک شدهاند.
وی با نقل جمله معروف نسلون ماندلا، رهبر فقید کشور آفریقای جنوبی مبنی بر اینکه «آزادی ما تنها با آزادی فلسطین کامل میشود» افزود: در قاره آفریقا، میبایست اهمیت بیشتری به مسأله فلسطین داده شود؛ زیرا مردم این قاره طعم تلخ آپارتاید و تبعیض نژادی را چشیدهاند و معنی ظلم را بخوبی درک میکنند.
قاسم سنودی، دبیرکل سازمان جوانان مسلمان زیمبابوه، دومین سخنران این گردهمایی بود که در سخنان خود اظهار کرد: نزدیک به ۷۰ سال است که رژیم جنایتکار اسرائیل، سرزمین فلسطین را به صورت غیرقانونی اشغال کرده و هر روز حقوق مردم بیدفاع فلسطین را پایمال میکند و مرتکب جنایات جنگی میشود.
وی اضافه کرد: به عنوان یک جوان مسلمان، دغدغه احقاق حقوق جوانان و نوجوانان فلسطینی در مسایلی چون تحصیلات، سرپناه، امنیت و نیازهای روزانه آنها را دارم؛ در صورتی که این قشر از جامعه فلسطینی هدف بیشترین تعرضها و جنایات رژیم صهیونیستی قرار میگیرند.
سخنران بعدی جلسه حجتالاسلام علی مهدوی، روحانی اعزامی از ایران برای انجام فعالیتهای تبلیغی در ماه رمضان بود که در سخنان خود، روز جهانی قدس را روزی مقدس عنوان کرد.
وی گفت: روز قدس، نشانگر واقعیتهای بسیاری است، از جمله اینکه این روز متمایزکننده فعالان حقوق بشر واقعی از مدعیان دروغین آن است، روز قدس بیانگر این مطلب است که غربیها دیگران را بشر به حساب نیاورده و برای آنان حقوقی قایل نیستند و روز قدس، برملاکننده این واقعیت است که آزادی بیان در غرب صرفاً یک شعار بیمعنی است؛ زیرا اگر کسی علیه صهیونیستها و دروغهای آنها چیزی بگوید یا بنویسد، مجرم شناخته میشود.
مهدوی همچنین افزود: تمام رنجهای مردم بیدفاع فلسطین، حاصل زیادهخواهی یک اقلیت است و متأسفانه امروز شاهد این هستیم که نه تنها برخی حکومتهای منطقه نسبت به این موضوع بیتفاوت هستند؛ بلکه با صهینویستهای جنایتکار همپیمان شدهاند.
محسن شجاعخانی، رایزن فرهنگی کشورمان در زیمبابوه نیز در سخنرانی خود، به بیان گوشههایی از تاریخ اشغال فلسطین و نقش امپریالیسم غرب در آن پرداخت. وی گفت: برخیها از صلح در فلسطین اشغالی صحبت میکنند؛ اما آنچه مسلم است صلح عاری از عدالت به هیچ وجه پایدار نخواهد بود و اگر سازمانهای بینالمللی به واقع خواهان صلح در این منطقه هستند، لازم است ترتیبی اتخاذ شود که عدالت در مورد سرنوشت فلسطینیان رعایت شود.
وی همچنین بیان کرد: ایجاد آگاهی در مورد سرزمین قدس و اشغال آن توسط صهیونیستها نباید منحصر به یک روز در سال باشد و وظیفه ما این است که با استفاده از هر وسیله ممکن در ایجاد آگاهی در افکار عمومی مردم سهمی داشته باشیم.
بنا بر اعلام این خبر، مُصَرّف از تشکل دوستان فلسطین، کشیش ماتیاس تسینه، دبیر کل شورای کلیساهای آپوستولیک زیمبابوه و ابوظبی عسلی، از تشکیلات استقامه، از دیگر سخنرانان این برنامه بودند که در صحبتهای خود جنایات رژیم صهینویستی را محکوم کردند.
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