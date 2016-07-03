مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان ۲۱ مرداد آغاز می شود

علی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش آموزان گفت: این مسابقات در سطح کشوری از ۱۶ مرداد ماه در اردوگاه شهید رجایی نیشابور در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود.

وی افزود: مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی دانش آموزان پسر از ۱۶ تا ۲۰ مدت است و بخش دختران نیز از ۲۲ تا ۲۶ مرداد ماه آغاز می شود.

مدیرکل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: مسابقات فرهنگی در بخش های ادبی و پژوهشی و رسانه و فضای مجازی و رشته مسابقات هنری در بخش های آوایی، نمایشی، فیلم کوتاه و هنرهای دستی و تجسمی است.

اکبرزاده بیان کرد: رشته مسابقات ادبی و پژوهشی شامل (شعر، داستان، نقد ادبی، کتابخوانی، مطالعه و تحقیق، مشاعره می شود، رسانه و فضای مجازی شامل نشریه ی الکترونیکی، وبلاگ، بازی های رایانه ای، هنرهای آوایی شامل سرود همگانی، سرود گروهی، همسرایان امورتربیتی، تکخوانی، تکنوازی، لالایی خوانی،سرود آموزشگاه، همنوازی سنتی، موسیقی پژوهی است.

وی تصریح کرد: هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه نیز شامل نمایش صحنه ای، نمایش عروسکی، نمایشنامه خوانی، نقالی، نمایش زنگ تفریح، تعزیه خوانی، نمایشنامه نویسی و فیلم کوتاه می شود.

مدیرکل فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: هنرهای دستی- تجسمی نیز شامل بخش ویژه رضوان و نقاشی دیواری مشهد است.