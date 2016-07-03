به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری پس از ثبت قرارداد یکساله با استقلال در هیأت فوتبال استان تهران گفت: بسیار خوشحالم که به استقلال آمدم و تمام تلاشم را می‌کنم تا در این تیم موفق بوده و سهمی در موفقیت‌های استقلال داشته باشم.

وی ادامه داد: استقلال تیم بزرگی است و بازی کردن در آن شرایط خود را دارد و باید بسیار پخته و باتجربه عمل کنم تا بتوانم موفق باشم.

هافبک آبی‌پوشان در خصوص نرفتنش به پرسپولیس گفت: هرگز به پرسپولیس نمی‌رفتم. این صحبت‌ها شایعه و یک مشکل جزیی خانوادگی بود که آن هم حل شد و دیگر نیازی نیست که به پرسپولیس فکر کنم.

غفوری خاطرنشان کرد: پرسپولیس در پستی که من بازی می کردم جای خالی داشت، چند باری هم با من صحبت شد اما ترجیح دادم که به تیم مورد علاقه ام استقلال بپیوندم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا گفته می‌شود کی روش عامل آمدن برخی ملی‌پوشان به استقلال است؟ گفت: چنین چیزی صحت ندارد و من با تصمیم شخصی وعلاقه قبلی‌ام به استقلال پیوسته‌ام.

هافبک آبی‌پوشان تصریح کرد: امیدوارم با منصوریان و بازیکنان جدیدی که به استقلال آمده‌اند، در کنار قدیمی‌ها و حمایت هواداران سال موفقی را شروع کنیم.