به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم محمدرسول الماسیه، رایزن فرهنگی کشورمان در چین، با سخنانی درباره اهمیت روز قدس و تلاش‌های دشمنان برای در حاشیه قراردادن مسأله فلسطین با ایجاد مشکلات جدید در جهان اسلام، بیان کرد. وی گفت: امروز روز قدس و روز حمایت از مردم مظلومی است که ۶۸ سال تحت ستم بوده‌اند؛ اما شعله امیدشان خاموش نشده است.

بی‌خانمانی ۶۸ ساله

محمدرسول الماسیه افزود: تأسیس رژیمی جعلی در قلب جهان اسلام در ۶۸ سال پیش، باعث شد که فلسطین در تمامی این سال‌ها، یک ملت آواره و بی‌خانمان باشد و صلح و ثبات از منطقه خلاورمیانه رخت بربندد. ۶۸ سال جنایت این رژیم ادامه داشته و علیرغم محکومیت این رژیم در افکار عمومی جهانی و حتی در محافل سازمان‌های بین‌المللی، با حمایت قدرت‌های بزرگ به حیات خود ادامه داده است.

الماسیه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اکنون آتش تفرقه در جهان اسلام و خاورمیانه در اتاق‌های فکر صهیونیست‌ها طراحی می‌شود و جریان متحجر اسلامی را به بازی گرفته‌اند تا مسلمانان را به جنگ درونی مشغول کنند و برای خود حاشیه امن بسازند.

وی همچنین گفت: جهان اسلام باید مسأله فلسطین را همچنان مسأله اول خود بداند و با پرهیز از تفرقه و تشتت و با وحدت و تمسک به ریسمان الهی، توطئه‌های دشمن را خنثی سازد.

شرکت در مراسم روز قدس، عبادت است

سپس علی‌اصغر خاجی، سفیر کشورمان در پکن، در سخنرانی خود با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه، ایجاد گروه تروریستی داعش را ساختن حاشیه امن برای اسرائیل، دانست. وی گفت: یکی از مظلوم‌ترین گروه‌های انسانی در عصر ما، مردم ستمدیده فلسطین بوده‌اند و هیچ ملتی در مقابل چشم جهانیان به این اندازه از خانه و کاشانه خود دور نبوده و در آوارگی زندگی نکرده است.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) ۳۷سال پیش با اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس، بین رمضان با تمام ویژگی‌هایش و مسأله قدس و مردم فلسطین با تمام نیازهایشان، ارتباط برقرار کرد.

خاجی در ادامه با اظهار اینکه حمایت از مردم فلسطین و حمایت از آزادی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، از عبادات این ماه تلقی می‌شود، بیان کرد: مگر نه این است که حمایت و دستگیری از یک فرد در این ماه عبادت است؟ در روز قدس نه از یک فرد که از یک جامعه مظلوم حمایت می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود، ضمن تشریح جایگاه انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) برای آزادی قدس و فلسطین، به جریانات اخیر جهان اسلام پرداخت و گفت: متأسفانه در پنج سال اخیر شاهد حوادث ناگواری در خاورمیانه بوده‌ایم. ملت‌هایی که برای استقلال و آزادی و بر اساس هویت دینی خود قیام کرده بودند و می‌توانستند با تمسک به ریسمان الهی و با وحدت و یکپارچگی، فضای جدیدی برای پیشرفت در منطقه و در امت اسلامی ایجاد کنند، با دسیسه‌های استعماری و با توطئه‌های بعضی حکام وابسته در منطقه، گرفتار حرکت‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه افراطیون و تکفیری‌ها شدند.

سفیر کشورمان ادامه داد: در یک فرایند برنامه‌ریزی شده از سوی استکبار، عده‌ای متحجر و تندرو آموزش داده شدند و مورد حمایت قرار گرفتند تا مخوف‌ترین گروه‌های تروریستی را شکل دهند و به جان مسلمانان این منطقه بیفتند و امنیت و آسایش را از منطقه سلب کنند.

وی تأکید کرد: فتنه‌ای به نام داعش ایجاد کردند تا در امت اسلامی شکاف ایجاد شود و خط مقاومت تضعیف شود و مسأله فلسطین به فراموشی سپرده شود و حاشیه امنی برای رژیم اشغالگر ایجاد شود. استکبار و بعضی رژیمظهای واپسگرا، با حمایت‌های بی‌دریغ مخفیانه و علنی، از هیچ تلاشی برای تقویت تروریست‌ها مضایقه نکردند. کار به جایی رسید که بعضی رژیم‌های منطقه نیز نفاق و دورویی و ماهیت همگرایانه خود را با رژیم صهیونیستی آشکار کردند و بر طبل تفرقه مذهبی و قومی کوبیدند و دست دوستی به سوی رژیم اشغالگر دراز کردند.

مسلمانان نیازمند یاری همدیگر هستند

عادل جان، معاون انجمن اسلامی چین، دیگر سخنران این مراسم بود. وی برنامه روز قدس را حایز اهمیت دانست تا در ماه مبارک رمضان، توجه و تمرکز جامعه اسلامی به سوی مسأله فلسطین معطوف شود.

عادل جان در سخنان آغازین خود اظهار کرد: هر سال سفارت ایران حضور می‌یابیم و در مراسم روز قدس شرکت می‌کنیم؛ زیرا این مراسم برای ما اهمیت بسیار مهمی دارد. برگزاری این فعالیت‌ها می‌تواند تمرکز مردم در ماه رمضان را بر روی مسأله فلسطین بکشاند و به واسطه آن درک کنیم که اگر مشکل بین فلسطین و اسرائیل به طور عادلانه حل نشود، صلح پایدار در خاورمیانه هم به دست نخواهد آمد.

وی افزود: هدف از اعلام روز قدس توسط امام خمینی (ره)، حمایت و پشتیبانی از مردم فلسطین بوده است. هدف اصلی آن، امید به متحد کردن مسلمانان و رسیدن به صلح و آرامش در منطقه است. می‌توان گفت که روز قدس، روز بیدار کردن مسلمانان برای حمایت و پشتیبانی از امور عادلانه مردم فلسطین است.

عادل جان همچنین تأکید کرد: ما مسلمانان نه تنها به درک همبستگی و کمک در میان خودمان نیاز داریم، بلکه به کنار گذاشته اختلافات خودمان و یافتن زمینه‌های مشترک بیشتر نیاز داریم و برای بهبود معیشت و رفاه مردم، برای رسیدن به استواری و ثبات مملکت خودمان و برای دست یافتن استقلال ملی و توسعه پایدار، باید نقش منحصر به فردمان را ایفا کنیم.

عایشه، رییس سایت اسلامی چین، خدیجه، از بانوان فعال مسلمان در منطقه نیوجیه چین و حجت‌الاسلام فقیهی، مبلغ اعزامی از سوی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی ـ که در شب‌های قدر در جمع ایرانیان مقیم پکن به ایراد سخن پرداخت ـ دیگر سخنرانان این مراسم بودند.

بنا بر اعلام این گزارش، در بخش پایانی این مراسم نیز جوایز برندگان مسابقه قرائت قرآن که روز پنجشنبه ۱۰ تیر در معهد علوم اسلامی چین برگزار شده بود، از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در چین، اهدا شد.

همچنین تلاوت مجلسی قرآن توسط طلبه چینی (نفر اول مسابقه معهد) و مهدی غلام‌نژاد، قاری ممتاز کشورمان، برگزاری نمایشگاهی از تصاویر قرآن‌های نفیس موزه آستان قدس رضوی، اقامه نماز جماعت و پذیرایی افطار، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.