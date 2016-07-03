به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در نطق میان دستور گفت: بر اساس قانون اساسی قوا تفکیک و استقلال دارند، در قانون اساسی مجلس سالاری داریم. در حالی که آقایان شورای نگهبان در تفسیر قانون نگاه محدود به مجلس و نمایندگان دارند.

وی افزود: با هراس از قدرت گرفتن مجلس مملکت درست نمی شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: عاجزانه از نخبگان، رسانه و رهبری درخواست می کنم از اینکه مجلس در راس امور قرار گیرد اقدام کرده و رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس انتخاب شود.