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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

محبی نیا در نطق میان دستور:

رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس انتخاب شود

رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس انتخاب شود

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب گفت:عاجزانه از نخبگان، رسانه و رهبری درخواست می کنم از اینکه مجلس در راس امور قرار گیرد اقدام کرده و رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس انتخاب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در نطق میان دستور گفت: بر اساس قانون اساسی قوا تفکیک و استقلال دارند، در قانون اساسی مجلس سالاری داریم. در حالی که آقایان شورای نگهبان در تفسیر قانون نگاه محدود به مجلس و نمایندگان دارند.

وی افزود: با هراس از قدرت گرفتن مجلس مملکت درست نمی شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: عاجزانه از نخبگان، رسانه و رهبری درخواست می کنم از اینکه مجلس در راس امور قرار گیرد اقدام کرده و رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس انتخاب شود.

کد مطلب 3701255

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