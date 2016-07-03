دانشگاه آزاد برای اردوی مختلط دانشجویی مجوزی صادر نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید طه هاشمی در جمع فعالان تشکلهای دانشجویی این دانشگاه، فعالیتهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و نقش این دانشگاه در جامعه را تشریح کرد.
وی افزود: باید یاد بگیریم به هر حزب، تفکر یا پایگاهی معتقد هستیم انصاف را رعایت کنیم. من احساسات شما دانشجویان را با همه وجود درک میکنم و به آنها احترام میگذارم، اما اگر کسی در گذشته خلاف عمل کرده، در آینده نباید آن راه دنبال شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد تاکید کرد: اگر ما به عملکرد نامطلوب گذشتگان منتقد هستیم، باید تلاش کنیم بهگونهای عمل کنیم که آیندگان به عملکرد ما خرده نگیرند.
هاشمی عنوان کرد: هیچکدام از مدیران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی حق ندارند بین دانشجویان تبعیض قائل شوند. تفاوت این دانشگاه با دانشگاههای دولتی عدم وابستگی به بودجه دولت است. این دانشگاه مردمنهاد است و دانشجویان برای تحصیل در آن شهریه پرداخت میکنند، در نتیجه مسئولان این دانشگاه حق ندارند حق دانشجوی یک طیف را بگیرند و به دانشجویان طیف دیگر بدهند بنابراین همه دانشجویان این دانشگاه باید از حقوق برابر برخوردار باشند.
دانشگاه آزاد با متخلفان برخورد می کند
وی اظهار داشت: سیاستهای آیتالله هاشمی رفسنجانی و رئیس این دانشگاه همواره به نحوی بوده که اگر کسی در این دانشگاه تخلفی مرتکب شده، با قاطعیت با آنها برخورد شده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مدت فعالیت خود نشان داد که تا آخر ایستاده و با متخلفان برخورد کرده است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: متاسفانه آنطور که باید به دانشگاه آزاداسلامی توجه نمیشود و دانشگاه آزاد اسلامی به حق خود نرسیده است. زیرا عدهای یک ذهنیت اشتباه درخصوص این دانشگاه را ایجاد کردهاند.
هاشمی اضافه به طرحهای ماندگار فرهنگی اشاره کرد و گفت: این طرحها اکنون به مرحله فراگیری رسیده و شامل طرحهای ماندگار فرهنگی، رخدادی، کالبدی، ساختاری، نهادی و طرحهای ماندگار فرهنگی در زمینه مطالعات بنیادی فرهنگی و نیز تشکیل شرکتهای دانشبنیان فرهنگی است.
ایجاد ۹۰۰ کانون دانشجویی در دانشگاه آزاد
وی تاکید کرد: همچنین کانونهای دانشجویی در سالهای اخیر از تعدادی محدود به ۹۰۰ کانون رسیده است.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به اجرای طرح ملی استعدادیابی حوزه هنر این دانشگاه اشاره کرد و گفت: اگر حتی ۱۰ درصد این استعدادهای هنری شناسایی شوند و در قالب کارگاههای آموزشی، آموزش ببینند تحول بزرگی در حوزه فرهنگی و هنری ایجاد میشود.
هاشمی عنوان کرد: دانشجویان این دانشگاه همیشه در حوزههای دانشجویی و فرهنگی خوش درخشیدند. به عنوان مثال در نمایشگاه قرآن ۳ اثر از دانشجویان این دانشگاه برگزیده و به عنوان آثار برتر برای نمایش در هفته فرهنگی فرانسه انتخاب شدند.
وی به خبرسازیهای مختلف علیه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر در گذشته بین مدیریت دانشگاه و دانشجویان فاصله بود، با تلاش و درایت در مدیریت اخیر این فاصله از بین رفته است.
کنسرت در دانشگاه آزاد برگزار نشده است
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: از مهر ۹۲ که تیم مدیریتی جدید مستقر شده، تا به حال حتی یک مجوز اردوی مختلط فرهنگی دانشجویی داده نشده و هیچ کنسرتی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار نشده است.
هاشمی گفت: البته موسیقی فاخر در دانشگاهها وجود داشته و اخیرا در شورای اسلامی شدن دانشگاه مصوبهای درباره موسیقی فاخر در دانشگاهها به تصویب رسید و در قالب بخشنامهای نیز به دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.
وی به تفاهمنامه دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه، تجهیز و ایجاد سالنهای سینمایی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برای دسترسی مناطق دور افتاده به سالنهای پخش فیلم بود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اظهار داشت: اما متاسفانه در این مورد نیز مخالفان دانشگاه آزاد اسلامی مانند همیشه نسبت به فعالیتهای درخشان دانشگاه موضع منفی اتخاذ کردند. در حالی که اگر اندکی دقت کرده بودند، میفهمیدند که این اقدام میتواند یک جریان فرهنگی مثبت و ارزشی را در شهرهایی که سالن نمایش فیلم ندارند نمایندگی کند و کاملا در راستای کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور است.
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