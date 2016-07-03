  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند؛

درس گفتارهایی در حقوق شهروندی

درس گفتارهایی در حقوق شهروندی

درس گفتارهایی در حقوق شهروندی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، درس گفتارهایی در حقوق شهروندی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این درس گفتارها با حضور حجت الاسلام سروش محلاتی، محمدرضا بهشتی و محمدحسن ضیایی فر برگزار می شود.

فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالش های شکل گیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی و امکان اخلاقی حق شهروندی در جامعه از جمله موضوعات مورد بحث در این درس گفتارها خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایید.

کد مطلب 3701272
عباس بنشاسته

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها