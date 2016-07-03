به گزارش خبرگزاری مهر، درس گفتارهایی در حقوق شهروندی به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این درس گفتارها با حضور حجت الاسلام سروش محلاتی، محمدرضا بهشتی و محمدحسن ضیایی فر برگزار می شود.

فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالش های شکل گیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی و امکان اخلاقی حق شهروندی در جامعه از جمله موضوعات مورد بحث در این درس گفتارها خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایید.