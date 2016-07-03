جشنواره جوان مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با فضای مجازی و استفاده بهینه از آن و با رویکرد کارآفرینی جشنواره استانی جوان مجازی به همت فرهنگسرای امام(ره) برگزار میشود.
این جشنواره با موضوعات فضای مجازی، وب سایت، تلفن همراه و یارانه و تولید محتوای چندرسانهای برگزار میشود.
علاقمندانجهت شرکت و ثبت نام در جشنواره جوان مجازی میتوانند به فرهنگسرای امام(ره)، کانال تلگرامی جشنواره به آدرس javanmajazi@ و یا به سایت اطلاع رسانی www.javanmajzi.ir مراجعه کنند.
گفتنی است که فناوری اطلاعات و انقلاب اینترنتی و رایانه ای در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریع در جنبه های مختلف زندگی پدید آورده است و این فناوری می تواند به عنوان ابزار توانمند سازی برای رشد و پیشرفت کشور محسوب شود.
علاقمندان می توانند جهت شرکت در این جشنوار از ۱۵ تیر ساعت ۹ تا ۱۷ به فرهنگسرای امام(ره) تهران میدان قدس (تجریش) خیابان شهید باهنر بعد از سه راه یاسر خیابان امیر سلیمانی فرهنگسرای امام (ره) مراجعه کنند. و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۷۸۰ تماس بگیرند.
همچنین علاقمندان برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار برنامهها و فعالیتهای مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام(ره) میتوانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.
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