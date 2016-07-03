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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

در فرهنگسرای امام(ره)؛

جشنواره جوان مجازی برگزار می شود

جشنواره جوان مجازی برگزار می شود

جشنواره جوان مجازی بارویکرد کارآفرینی از ۱۵ تیرماه در فرهنگسرای امام(ره) آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با فضای مجازی و استفاده بهینه از آن و با رویکرد کارآفرینی جشنواره استانی جوان مجازی به همت فرهنگسرای امام(ره) برگزار می‌شود.

این جشنواره با موضوعات فضای مجازی، وب سایت، تلفن همراه و یارانه و تولید محتوای چندرسانه‌ای برگزار می‌شود.

علاقمندان‌جهت شرکت و ثبت نام در جشنواره جوان مجازی می‌توانند به فرهنگسرای امام(ره)، کانال تلگرامی جشنواره به آدرس javanmajazi@ و یا به سایت اطلاع رسانی www.javanmajzi.ir مراجعه کنند.

گفتنی است که فناوری اطلاعات و انقلاب اینترنتی و رایانه ای در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریع در جنبه های مختلف زندگی پدید آورده است و این فناوری می تواند به عنوان ابزار توانمند سازی برای رشد و پیشرفت کشور محسوب شود.

علاقمندان می توانند جهت شرکت در این جشنوار از ۱۵ تیر ساعت ۹ تا ۱۷ به فرهنگسرای امام(ره) تهران‌ میدان قدس (تجریش) خیابان شهید باهنر بعد از سه راه یاسر خیابان امیر سلیمانی فرهنگسرای امام (ره) مراجعه کنند. و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۷۸۰ تماس بگیرند.

همچنین علاقمندان برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام(ره) می‌توانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 3701275

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