وحدت کشورهای مسلمان در شرایط کنونی یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان در ضیافت افطار روسای دفاتر نمایندگی کشور های خارجی مستقر در مشهد، پیام ماه مبارک رمضان را صلح، دوستی و زندگی مسالمت‌آمیز خواند و اظهار کرد: این پیام از اهداف رسالت نبی مکرم اسلام(ص) و جمهوری اسلامی ایران منادی آن است.

وی از دین مبین اسلام به عنوان دین رحمت و مهربانی یاد کرد و گفت: آحاد ملت ایران با تأسی از دستورات دینی و سیره انبیا و ائمه معصوم (ع)، همواره خواهان برقراری امنیت، آرامش و پیشرفت در زندگی بشر بوده‌اند.

استاندار خراسان رضوی صلح و امنیت را لازمه پیشرفت جوامع انسانی دانست و گفت: تلاش قدرت‌طلبان و مستکبران دنیا برای برهم زدن آرامش و امنیت جهان بر هیچ کس پوشیده نیست.

رشیدیان با بیان اینکه در چنین شرایطی تقویت وحدت ملل و دولت‌های اسلامی ضرورتی است که همواره باید به آن توجه شود، گفت: این مهم جز در سایه افزایش تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی میان کشورهای مسلمان میسر نخواهد شد.

گفتنی است در این ضیافت که از سوی نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور برگزار شد، برخی مدیران استان، مسوولان دفاتر نمایندگی سازمان ملل و سرکنسول کشورهای خارجی حضور داشتند.