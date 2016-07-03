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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

باز هم بدون دعوت از رسانه‌ها؛

رئیس جدید دانشگاه پیام نور اردبیل معرفی شد

رئیس جدید دانشگاه پیام نور اردبیل معرفی شد

اردبیل – سریال تغییر مدیران استان اردبیل در سکوت رسانه‌ای اینبار به دانشگاه پیام نور رسید تا افضل روحی در پشت درهای بسته و بدون دعوت از رسانه‌ها به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در مراسمی که هیچ خبرنگاری اجازه حضور نداشت با تودیع مهرداد محرم زاده رئیس سابق دانشگاه پیام نور استان اردبیل، افضل روحی حکم ریاست خود را دریافت کرد.

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل  خودداری از دعوت خبرنگاران را سیاست دانشگاه عنوان کرد.

محسن خانی با بیان اینکه حکم ابلاغ در سایت دانشگاه قابل دریافت است، اضافه کرد: مسئولان دانشگاه اینطور تصمیم گرفتند که خبرنگاری به مراسم تودیع و معارفه دعوت نشود.

وی در خصوص اینکه از ورود خبرنگاران خبرگزاری ها به جلسه خودداری شده است، نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد و افزود: در آینده نزدیک جلسه‌ای با حضور رئیس جدید دانشگاه تشکیل داده و از خبرنگاران دعوت خواهیم کرد.

این اظهارات در حالی است که سریال انتصاب‌های پشت پرده در اردبیل تداوم دارد و مدیران کل و روسا یکی پس از دیگری در غیبت خبرنگاران و اهالی رسانه جای خود را به فرد دیگری می‌سپارند.

ناگفته پیداست که دعوت از اصحاب رسانه برای رویدادهای مهم خبری یک سازمان وظیفه و رسالت اصلی روابط عمومی است. رسالتی که به نظر می‌رسد این روزها در برخی از ادارات اردبیل چندان مورد توجه نیست.

           

کد مطلب 3701325
محمد میرزایی ناطق

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