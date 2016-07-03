رشد ۱۲ درصدی خونگیری در استان ایلام

مهدی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هشت درصد کل جمعیت اهدا کنندگان مستمر خون استان را زنان تشکیل داده است، گفت: مراجعه بانوان اهدا کننده خون به پایگاه انتقال خون استان در یک ماه گذشته چهار درصد کاهش یافته است.

وی گفت: ایلام در سال های گذشته همواره به علت مشارکت بالای بانوان در اهدا خون در رتبه برتر کشور قرار داشته ولی به علت کاهش حضور این قشر، رتبه استان در این شرایط پایین آمده است.

اکبری افزود: در یک ماه گذشته سال جاری در مجموع میزان خونگیری در استان یک هزار و ۴۸۱ واحد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۱۵ هزار واحد خون در استان اهدا شد که بیشترین فراوانی گروه خونی در ایلام را گروه خونی O منفی و کمترین گروه خونی را AB مثبت تشکیل داده است.