مسوولان نسبت به وضعیت قیمت فروش محصولات کشاورزی بی تفاوت هستند

علی وقف چی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در حال حاضر وضعیت فروش محصولات کشاورزی در شهرستان‌های زنجان و طارم به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست، نبود نظارت و برنامه‌ریزی جدی و کارشناسی در این زمینه را مورد نکوهش قرارداد و افزود: متأسفانه نوعی بی‌تفاوتی به وضعیت کشاورزی استان بخصوص در حوزه فروش محصولات کشاورزی وجود دارد.

وی بابیان اینکه در حال حاضر فروش محصول گوجه‌فرنگی در شهرستان‌های زنجان و طارم توسط کشاورزان با چالش‌های جدی مواجه است، ادامه داد: باوجود هشدارهای جدی به مسوولان مربوط در خصوص وضعیت فروش محصول گوجه‌فرنگی کشاورزان در زنجان و طارم، تاکنون هیچ پاسخ و عملکردی در این خصوص از آنها شاهد نبودیم و در حال حاضر کشاورزان درفروش محصول گوجه‌فرنگی مزارع خود با مشکلات جدی مواجه هستند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس از وضعیت موجود درزمینه فروش محصولات کشاورزی در شهرستان‌های زنجان و طارم انتقاد کرد و گفت: پیش‌تر در این خصوص به مسوولان هشدار داده بودم و مسوولان در خصوص وضعیت قیمت محصولات کشاورزی بی تفاوت هستند.

وقف چی بابیان اینکه هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محصول گوجه‌فرنگی بیش از قیمت فروش این محصول در بازار است، گفت: یک ماه پیش به مسوولان مرتبط در خصوص ارزان بودن قیمت گوجه‌فرنگی و متضرر شدن کشاورزان از این موضوع هشدار داده‌شده بود ولی هنوز هیچ فعالیت عملی برای رفع این مشکل از سوی مسوولان انجام‌نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بابیان اینکه در حال حاضر دو کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی در شهرستان زنجان در وضعیت بلاتکلیف هستند، افزود: دو واحد فرآوری محصولات کشاورزی که از محل اعتبارات دولتی احداث‌شده‌اند هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند و یک واحد فرآوری محصولات کشاورزی در شهرستان طارم بلاتکلیف است و مسوولان مرتبط هیچ پاسخی در خصوص آغاز به‌کار این واحدها در شهرستان‌های زنجان و طارم نمی‌دهند.

وقف چی برآیند وضعیت موجود درزمینه فروش محصولات کشاورزی را متضرر شدن و ورشکستگی کشاورزان عنوان کرد و افزود: این فرایند باعث ورشکستگی و شکل‌گیری پدیده مهاجرت به شهرها می‌شود.