انجام روزانه ۸۰ بازرسی از بازار شب عید در خرمشهر

عبدالامیر ربیهاوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پنج اکیپ دو نفره از پنجشنبه گذشته به صورت روزانه در دو نوبت بر بازار های عید در خرمشهر نظارت خود را آغاز کرده اند.



وی افزود: روزانه حدود ۸۰ واحد بازرسی که به طور میانگین ۴۰ واحد صبح و ۴۰ واحد بعد از ظهر انجام می شود که برآورد می شود تا فرا رسیدن عید سعید فطر حدود ۴۰۰ واحد بازرسی صورت گیرد.



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر با تاکید بر اینکه تشدید بازرسی بازارها از ابتدای ماه مبارک آغاز شده و تنها نظارت بر نوع کالاها تغییر کرده است، توضیح داد: از ابتدای ماه رمضان نظارت ها بیشتر بر اقلام مصرفی در این ماه از جمله مواد خوراکی و پروتئینی صورت می گرفته اما در این هفته پایانی از ماه مبارک بازرسی ها بر اقلام مصرفی همچون آجیل و شیرینی و بحث خرید ارزان کیف و کفش و لباس دنبال می شود .



وی از شناسایی موارد بسیار تخلف از ابتدایی ماه مبارک رمضان در خرمشهر خبر داد و اعلام قطعی آمار دقیق این تخلفات را منوط به پس از اعلام نظر قطعی اداره تعزیرات و واحدهای ذیصلاح تصمیم گیری دانست.



ربیهاوی در ادامه، به بحث شیوه نرخ گذاری واحد ها نیز اشاره کرد و گفت: مسئولیت نرخ گذاری کالاهایی که خدماتی را ارائه می کنند با واحد کمیسیون نظارت است و نرخ گذاری کالاهای تولیدی نیز با توجه به نرخ درج شده در آن صورت می گیرد که برای بازرسی فاکتور رسمی و درصد واحد حمایت از مصرف کننده لحاظ می شود.



وی با یادآور شدن نظارت سایر واحدهای نظارتی همچون مرکز بهداشت بر بازارها، از انجام کشت و بازرسی مشترک فرمانداری، مرکز بهداشت، اداره تعزیلات و قوه قهریه و قضائیه در بعد از ظهر امروز خبر داد.



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خرمشهر همچنین با تاکید بر اینکه مردم مهمترین نقش را در کنترل بازارها از جمله بازار شب شب عید دارند، عنوان کرد: اداره صنعت معدن تجارت بیشتر به دنبال همکاری مردم است چرا که در صورت همکاری مردم موفقیت بیشتری حاصل می شود.



وی اضافه کرد: شهروندان می توانند طی تماس با شماره ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش داده و بررسی این موارد توسط اکیپ های نظارتی صورت می گیرد.



ربیهاوی در پایان نیز اشاره ای به بازار عرضه کالای همراه مسافر سازمان منطقه آزاد اروند نیز داشت و اظهار کرد: با توجه به وارداتی بودن کالاها و تفاوت رویه برای این نوع کالاها امکان طی این روال نظارتی برای این بازار وجود ندارد با این حال اکیپی از سوی اصناف در محل بازار "کنز المال" خرمشهر مستقر است تا به موارد شکایت رسیدگی کند.