۱۷۷ فضا و مدرسه برای اسکان مسافران تابستانی در همدان آماده شد

محمد بداغی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کمیته اسکان ستاد اجرایی خدمات سفر با ۱۹ پایگاه فعالیت خود را از تعطیلات عید فطر آغاز خواهد کرد، گفت: ستاد اسکان ناحیه یک آموزش و پرورش استان همدان از تعطیلات نیمه خرداد امسال فعال شده و ۱۸ پایگاه دیگر نیز از تعطیلات عید فطر فعال خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۷۷ فضا برای اسکان مسافران پیش بینی شده است، گفت: این فضاها بیش از ۱۷۲۸ اتاق و کلاس درس را شامل می شود.

معاون پشتیبانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان گفت: کلاس و فضاها در چهار سطح ویژه، سطح الف، سطح ب و سطح ج تقسیم شده است که ۶۱ اتاق در گروه ویژه قرار دارد.

وی تعداد فضاهای سطح الف را ۸۸۶ اتاق و کلاس اعلام کرد و گفت: ۲۰۷ اتاق و کلاس نیز در سطح ب قرار دارند و ۵۷۶ اتاق و کلاس نیز در رده کلاس های سطح ج هستند.

بداغی با بیان اینکه تلاش می شود که مسافران در کلاسهای سطح ج اسکان داده نشوند، گفت: ۲۰۰ نفر در ستاد اسکان فعال هستند و ستاد اجرایی خدمات سفر تا اواسط شهرویور ماه فعال خواهد بود.

وی یادآور شد: درسال جاری و از تعطلات نیمه خرداد تاکنون ۱۰ هزار و ۴۳۳ نفر روز در فضاهای آموزش و پرورش اسکان یافته اند که ۱۷۴۷ خانوار را شامل می شود.

معاون پشتیبانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان افزود: ستاد اجرایی خدمات سفر در تابستان سال گذشته پذیرای ۲۶۵ هزار و ۵۰۰ نفرروز مسافر بود.