فضاهای فرهنگی آبادان به اداره ارشاد بازگردد

فرهاد پورغراوی علوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در طول چند سال گذشته برخی ادارات از جمله شهرداری تنها فضاهای فرهنگی هنری این شهر را گرفته اند و این مسئله سبب رکود انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهر شده است.

وی با اشاره به «دانشکده هنر» و «ساختمان فرهنگ» که توسط شهرداری تصاحب شده است، افزود: در سال ۷۴ زمینی از سوی شهرداری برای ساخت دانشکده هنرهای زیبا در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت که از سال ۷۸ عملیات ساخت آن آغاز شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان با بیان تقبل و هزینه کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساخت این دانشکده، اظهار کرد: در سال ۸۵ بنابر تصمیم مسئولان شهری به جهت کمک به رفع مشکلات دانشجویان دانشگاه پیام نور(فاقد مکان)، این مکان برای مدت شش ماه در اختیار این دانشگاه قرار گرفت تا در این فرصت مسئولان دانشگاه پیام نور نیز نسبت به اختیار کردن فضایی برای دانشجویان خود اقدام کنند.

پورغراوی علوانی تصریح کرد: متاسفانه مسئولان دانشگاه پیام نور به تعهد خود عمل نکردند، مکان تخلیه و تحویل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان نشد و با این کارشان ما را به دردسر انداختند.

وی یادآور شد: با تصاحب این مکان از سوی دانشگاه هنرمندان و حتی انجمن هایمان فضایی در خور شأن و مناسب برای برگزاری نشستها، دوره های آموزشی و ارتباط مستقیم با هنرجویان و هنرمندان خود نداشتند ضمن آنکه پیگیریها و اصرار ما برای پذیرش تعهد از سوی دانشگاه پیام نور در خروج از این مکان پس از ۶ ماه بی حاصل ماند.

شکایت شهرداری از اداره ارشاد و گرفتن ساختمان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان گفت: درسال ۹۱ نیز با رایزنی هایی که از سوی استانداری و برخی مسئولان شهری انجام شد آنان رای به بازگشت مکان به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دادند اما متاسفانه باز هم دانشگاه پیام نور از تحویل مکان خودداری کرد تا اینکه پای شهرداری به این میان بازشد و از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به دادگاه شکایت کرد.

علوانی افزود: شهرداری در شکایت خود گفته بود که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از این مکان که قرار بود دانشکده هنرهای زیبا باشد استفاده دیگری کرده و آن را به پیام نور واگذار کرده و این در حالیست که اصلا صحبتی برای واگذاری محل به پیام نور در میان نبود.

وی اضافه کرد: بالاخره با طرح شکایت از سوی شهرداری و پیگیریهای آنان ساختمان دانشکده هنرهای زیبا تحویل شهرداری شد و اکنون این فضا به محل اداری شهرداری منطقه سه تبدیل شده است، متاسفانه شهرداری حتی حاضر نیست مکان جایگزینی را به جای این فضا در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهد و این در حالیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ساخت این مکان هزینه های زیادی را صرف کرده که شهرداری آن را نیز نادیده گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان با تاکید بر ضرورت راه اندازی دانشکده هنر تصریح کرد: در زمان حاضر علاقمندان به رشته های هنری محلی برای ادامه تحصیل در رشته های مرتبط در شهر ندارند و به اجبار یا به سایر شهرها سفر می کنند که این امر علاوه بر صرف هزینه های زیاد احتمال بروز حوادث جاده ای را نیز در بر دارد و و یا از ادامه تحصیل منصرف می شوند.

کوچ اجباری هنرمندان

وی یادآور شد: از سوی دیگر با راه اندازی این مکان می توانیم حداقل برای ۵۰ نفر از هنرمندان شهر زمینه اشتغال در بخشهای اداری و آموزشی را فراهم کنیم.

به گفته علوانی، در زمان حاضر بسیاری از هنرمندان شهر به اجبار و برای کسب روزی خود و خانواده شان در کارهای غیر مرتبط به رشته مربوطه شان در حال کار و فعالیت هستند و این یعنی هدر رفت سرمایه های هنری شهر و کشور که می توانستند از هنر خود در زمینه های مرتبط بهره ببرند و سبب ارتقاء فرهنگ و هنر این مرز و بوم شوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان با اشاره به وجود هنرمندانی با مدارج تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا گفت: متاسفانه «ساختمان فرهنگ» مربوط به این اداره سالهاست که توسط فردی که مدیریت دارالقرآن را عهده دار است تصاحب شده و هرچه تلاش کردیم که وی از آن مکان خارج شود تا انجمن هایمان بتوانیم در آن مکان مستقر شوند، نشد که نشد.

وی افزود: در زمان حاضر سه تا از انجمن هایمان در اتاق ساخته شده در پارکینگ اداره به انجام فعالیتهای خود می پردازند که این اصلا در خور شان هنر و هنرمندان نیست.

وجود ۶ انجمن هنری فعال در آبادان

علوانی با اشاره به وجود ۶ انجمن هنری فعال در آبادان اظهار کرد: به رغم تمامی کمبودها برخی انجمن هایمان با استفاده از توان مالی خود توانسته اند در استان، کشور و حتی بین المللی ظهور و بروز پیدا کنند که از جمله آن می توان به انجمن شعر، تئاتر و موسیقی اشاره کرد، شعر عربی ما در سطح بین المللی مطرح و جایگاه خاصی دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان با بیان اینکه هزینه کرد از جیب شخصی نیز محدودیتهای زیادی دارد، تصریح کرد: چنانچه ساختمانهای یاد شده به ما باز گردانده نشود، امکان انجام فعالیتهای هنری و فرهنگی در شهر به تدریج به صفر می رسد و در شهری همچون آبادان با سابقه فرهنگی درخشان این مساله به هیچ وجه خوشایند و برازنده نیست.

وی با بیان اینکه راه اندازی دانشکده هنر و استرداد ساختمان فرهنگ به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به احیا و ارتقای هنر این منطقه کمک شایانی می کند، از مسئولان شهری و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواستار کمک و همراهی در این زمینه شد.