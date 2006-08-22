گزارش هياتها سالهاست فراموش شده است / به تك تك هياتها سركشي خواهم كرد

به گزارش خبرنگار مهر، افشين داوري مديركل تربيت بدني خراسان درنشست روسا ، نائب رئيسان و دبيران هياتها ورزشي استان ، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : من خودم را مديري ميداني مي دانم و منعي براي ساعات كار ندارم و بر سر كسي هم بابت اين موضوع منتي ندارم .

وي افزود : من بزرگ شده تشكيلات سازمان تربيت بدني هستم لذا به سراغ تك تك هياتها خواهم رفت و اين بار درجلساتي خصوصي ، با روساي هياتها گفتگوخواهم كرد تا از نزديك در جريان مشكلات آنها قرار بگيرم .

وي ادامه داد : عملكرد هرهيات را بر اساس فعاليتهاي آن خواهيم سنجيد و در صورت مشاهده هرگونه اشكال وارد عمل خواهيم شد .



مديركل تربيت بدني خراسان برتعامل بيشترخود با هياتهاي ورزشي تاكيد كرد و گفت : زماني كه براي رئيس هيات ، انگيزه كافي وجود نداشته باشد و نتواند با رئيس خود ارتباط داشته باشد طبيعتا انگيزه هايش كمتر مي شود، لذا بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد تا با تمامي مسئولين هياتها از نزديك تعامل داشت و به حرفهايشان توجه كرد.

وي افزود : وظيفه تربيت بدني اين است كه هيات خود را زيرنظربگيرد بر آن نظارت كند هرچند كه همه اينها حدي دارد اما آمده ايم تا شروع كنيم . آغازخوبي داشته باشيم كه براي آن بايد برنامه خوب ارائه داد ، نبايد هيچ مسئله مانع كار شود اما اول بايد اهداف را مشخص كرد .

داوري بررسي گذشته ورزش خراسان را لازم دانست و گفت : ما بايد به گذشته برگرديم و ببينيم كه چه كرده ايم ، چه داريم و به دنبال چه چيزي هستيم . به طورمثال شناي خراسان دركشورحرف اول را مي زند . مقامهاي بسيارخوبي دارد و مطرح است اما دربعد حرفه اي موفقيت چنداني نداشته ايم و اكنون بايد براي اين موضوع فكري جدي كرد .

وي اعتبارات تربيت بدني را محدود دانست و گفت : من درمقابل بسياري از روساي هياتها حدود 20 سال كوچكترم ولي خود را موظف مي دانم اگر پولي براي اعتبار ندارم كه در اختيار هياتم قرار دهم حداقل روي خوش به آنها نشان دهم اما در انتخابات وقتي رئيسي انتخاب شد و قول هم داد نبايد پس از انتخابش دست روي دست بگذارد و بگويد اعتبارات ندادند .

مديركل تربيت بدني خراسان فرض اول خود در تربيت بدني را ارتباط مناسب اعلام كرد و گفت : 80 درصد مسئولين بلند پايه استان را مي شناسم و از ابتداي فعاليتم درخراسان تاكنون دوبار با استاندار، با حجم مشغله بالاي ايشان گفتگو كرده ام كه خوشبختانه ايشان و معاونين استاندارمحترم همگي ورزشي هستند و چنين ديدي نسبت به تربيت بدني يك ويژگي خاص است .

وي از مساعدت استاندار درخصوص رفع برخي از مشكلات تربيت بدني ابراز خرسندي كرد و گفت : وي با دو وزير تماس گرفته و نامه نگاري كرده و پيگيري جدي خود را انجام داده ، پس مشخص است كه مسئولين استاني جايگاه بالاي تربيت بدني را كاملا درك مي كنند .