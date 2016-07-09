سهراب سلیمی کارگردان و مدرس تئاتر درباره فعالیت های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: از سال ۸۸ قصد دارم نمایشنامه «جنایت در تئاتر بولوار» نوشته اریک امانوئل اشمیت را به صحنه ببرم اما هر بار امکان اجرای نمایش فراهم نشده است.

وی ادامه داد: طی صحبت هایی که با آقای شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی داشته ام، قرار شده که از اجرای این نمایش حمایت شود. در حال حاضر منتظر هستم خانم مقتدی رییس تئاتر شهر زمان اجرای نمایش را که قرار است در سالن اصلی این مجموعه به صحنه برود، به من اعلام کند تا بتوانم بر این اساس برنامه ریزی کرده و عوامل و بازیگران نمایش را مشخص کنم.

سلیمی یادآور شد: با حمیدرضا نعیمی مشغول دراماتورژی و ویراستاری «جنایت در تئاتر بولوار» هستیم. این نمایش اثری فاخر و پر پرسوناژ است و جزو آثاری است که به صورت بازی در بازی اجرا می شود و هر لحظه بین زمان گذشته و حال در نوسان است. امیدوارم زودتر زمان اجرای نمایش را به ما اعلام کنند تا بتوانیم برای اجرا برنامه ریزی کنیم.

وی درباره همکاری با محمد رحمانیان بیان کرد: قرار است در پروژه ای مشترک نمایشنامه ای از محمد رحمانیان را به صحنه ببرم. این نمایشنامه به تازگی نوشته شده و قرار است رحمانیان بعد از فراغت از اجراهایی که دارد متن را تکمیل و بازنویسی کند.

کارگردان «نوای اسرار آمیز» در پایان صحبت هایش متذکر شد: این نمایشنامه یک متن متفاوت و عاشقانه است که از درون شاهنامه بیرون آمده و «عشق های پنهان سودابه» نام دارد.

سلیمی نمایش «اریحا» را دی ماه گذشته در مجتمع فرهنگی هنری نور شهر قم به صحنه برده بود که تهیه‌کنندگان نمایش به تعهداتشان به لحاظ مالی عمل نکرده و همچنان دستمزدهای عوامل نمایش را پرداخت نکرده اند.