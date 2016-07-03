برگزاری مراسم «اعتکاف رمضانی» در ۱۱ مسجد استان کرمانشاه

مهدی پور داراب در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم اعتکاف رمضانی در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: این مراسم در مساجد ۶ شهرستان اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب، کنگاور، سنقر، هرسین و کرمانشاه برگزار می شود.

مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تعداد مساجد محل برگزاری اعتکاف در استان را ۱۱ مسجد اعلام کرد که از این تعداد ۴ مسجد مختص بانوان و ۷ مسجد برای آقایان در نظر گرفته شده است.

وی هم چنین تعداد معتکفین در استان را ۵۱۶ نفر اعلام کرد که از سحر امروز یکشنبه ۲۷ رمضان تا مغرب سه شنبه ۲۹ رمضان در مساجد حضور دارند.

پورداراب تعداد مساجد در نظر گرفته شده در سطح شهر کرمانشاه را ۲ مسجد از ۱۱ مسجد مذکور عنوان کرد و افزود: دو مسجد جامع و آیت الله بروجردی در سطح شهر کرمانشاه میزبان معتکفین رمضانی هستند.