به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شنتیایی گفت: ایران در سالهای اخیر به لحاظ تولید محصولات به خصوص محصولات با تکنولوژی بالا، درگیر مسائل داخلی مانند سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و عدم حمایت دولت بوده که به آن باید مسائل خارجی از قبیل تحریم‌ها و عدم علاقمندی شرکت‌های خارجی به علت محدودیت‌های تحریمی به همکاری با شرکت‌های ایرانی را هم اضافه کرد. اما این مشکل در حال حل شدن بعد از اجرایی شدن برجام است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: حدود چهار سال پیش ۳۰ الی ۴۰ شرکت عضو اتحادیه شرکتهای فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی بودند، در حالی که امروز تعداد این شرکت ها افزایش داشته و به ۲۰۰ شرکت رسیده است که این امر نشان می دهد نیاز جامعه به بازار افزایش یافته و شرکت ها و فعالان اقتصادی نیز در این حوزه رو به رشد است.

وی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی توسط دولت حمایت شود، با توجه به سرمایه گذاری هایی که برای تولید این تجهیزات صورت گرفته به سرعت می توان درصد تولید محصولات را از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد رساند. بر این اساس در خواست ما از دولت این است که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، به طور عملی و واقعی به رشد بخش‌خصوصی کمک کند.

شنتیایی همچنین به برگزاری اولین نمایشگاه و جشنواره بین المللی تخصصی حفاظت الکترونیک و اتوماسیون اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از ششم تا نهم مرداد امسال در تهران برگزار می شود که هدف از برگزاری آن، بالا بردن سطح علمی تجهیزات و بومی شدن دانش فنی این حوزه در کشور و ایجاد فضای رقابتی سالم و با شور و نشاط علمی است.

به گفته وی، هوشمندسازی ساختمان‌ها و مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی و محوطه‌ها و نیز ایجاد ارتباط بین متقاضیان و صاحبان صنایع، واردکنندگان و توسعه بازار بخش خصوصی همچنین در دستور کار این نمایشگاه قرار دارد که قرار است با حضور فعالان داخلی و خارجی از کشورهای چین، کره، تایوان و آلمان برگزار شود.