۵۶ طرح و لایحه در صحن علنی اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ۵۶ طرح و لایحه اعلام وصول شد.

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس موارد اعلام وصول شده را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۸۱ مقرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ در اجرای ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی با امضای همکاران

لایحه آیین دادرسی تجاری

لایحه اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

لایحه قضازدایی و حذف برخی از مبانی

لایحه هزینه قطعی به منظور تامین نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۷۷

لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاه هایی بر روی رودخانه ارس

لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین مجازات زندان

لایحه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

لایحه الحاق سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی

لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأت های انضباطی نیروهای مسلح

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

لایحه اصلاح قانون کار

لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹

لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

لایحه اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی، هنری فارسی زبانان

لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰

لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور

لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

لایحه اجاره اتباع و دولت های خارجی در سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران

لایحه حمایت از مالکیت فکری

لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور

لایحه حفاظت از خاک

لایحه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور

لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۲

لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت متحده تانزانیا

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی

لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹

لایحه مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا

لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان

لایحه موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه

لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذرای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی

لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق

لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اسلواک

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی

لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان