تاکید نمایندگان بر لزوم نظارت برفضای مجازی/انتقاد از سرعت اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از گزارش وزیر ارتباطات از وضعیت این بخش نمایندگان به بیان دیدگاه های خود در این بخش پرداختند.

افضلی:تلویزیون آنتن ندارد، ماهواره ها هم جمع شد

نظر افضلی در این خصوص گفت: با توجه به گسترش شبکه‌های دیجیتالی اما آنتن‌دهی خوبی صورت نمی‌گیرد به گونه‌ای که در بسیاری از روستاهای حوزه انتخابیه اینجانب مردم از تماشای تلویزیون محروم هستند لذا در مواقعی اقدام به دیدن شبکه های ماهواره‌ای داشتند اما این دستگاه ها نیز جمع آوری شد حال که امکان دیدن شبکه‌های ماهواره‌ای وجود ندارد آیا نباید جایگزینی برای آن در نظر گرفت این در حالی است که هنوز در برخی از روستاها امکان دیدن تلویزیون وجود ندارد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در بسیاری از روستاهای کشور باعث شده در مواقع اضطراری با مشکل مواجه شویم همچنین سرعت پایین اینترنت نیز چالش برانگیز شده در حالی که امروزه عصر ارتباطات است و باید به این موارد رسیدگی شود، از سوی دیگر به موضوع کارگزاران نیز رسیدگی شود زیرا این‌ها مدتی خدمت کرده‌اند و امید است به وضع امور استخدامی آن‌ها رسیدگی شود.

حسن نژاد:لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای جلوگیری از تخلفات اخلاقی در فضای مجازی

محمد حسن نژاد نیز در خصوص گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: متاسفانه سرعت اینترنت در کشور ما حتی از افغانستان و عراق نیز پایین‌تر است، همچنین هزینه استفاده از اینترنت در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا بسیار بالا است که باید به این موضوع توجه ویژه شود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین باید در مورد انحصاری بودن واردات پهنای باند برنامه های خود را ارائه دهد البته یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد آنتن‌دهی در مرزها می‌باشد که باعث شده در شبکه‌های داخلی اختلال ایجاد شده و به عنوان مثال به برخی شبکه‌های کشورهایی مانند آذربایجان متصل شود که این موضوع باعث بدبینی مردم نسبت به دولت شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین وجود برخی تخلفات در فضای مجازی اخلاقیات را تحت تاثیر قرار داده و باید برای این مشکلات تدابیر ویژه اتخاذ شود

تاکید قوامی بر لزوم استقرار دولت الکترونیک در کشور

در ادامه هادی قوامی نیز گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته و ایجاد تحولات بزرگ در وزارت ارتباطات باید از مسئولان این وزارتخانه تقدیر و تشکر کرد اما مشکلات جدی همچنان وجود دارد که لازم است مسئولان نگاه جدی به این مسائل داشته باشند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مشخص شود که حجم ۴۲ هزار میلیارد در بازار چگونه در نقاط مختلف کشور توزیع می‌شود و در این راستا ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم وجود دارد. البته سرعت اینترنت به رغم اقدامات انجام شده بسیار پایین بوده و در خیلی اوقات امکان استفاده از آن وجود ندارد، بنابراین نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش هستیم.

وی با اشاره به ضرورت اجرای دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت گفت: با اجرای دولت الکترونیک، تولید ملی قوت بیشتری یافته و با توجه به اینکه تعرفه‌ها و خدمات‌رسانی در حوزه فناروی اطلاعات در استان‌ها منشأ تولید درآمد است ۵۰ درصد این درآمد باید به همان استان بازگردد.

شریعتی: جوانان از طریق فضای مجازی ترور می شوند

در ادامه همایون شریعتی نیز بر ضرورت نظارت بر فضای مجازی تاکید کرد و گفت: جوانان و نوجوانان ما توسط این وسایلی که باید مایه پیشرفت، ترور می شوند.

وی با انتقاد از عدم توسعه فرهنگ استفاده از فضای مجازی گفت: نظارت بر شبکه های مجازی باید در اولویت کاری شما قرار گیرد.