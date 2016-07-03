رئیس هیئت تیراندازی باکمان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های تیراندازی باکمان خراسان شمالی در دو بخش ریکرو و کامپوند به‌صورت یک‌روزه و با حضور ۲۵ نفر برگزار شد.

احسان سروری افزود: ویژگی این دوره از رقابت‌ها حضور ورزشکاران آماتور رشته تیراندازی باکمان در کنار افراد حرفه‌ای بود چراکه حضور در چنین رقابت‌هایی خود زمینه‌ساز حرفه‌ای اندیشیدن و حرفه‌ای کار کردن است.

سروری افزود: به همین منظور محل رقابت برای این افراد با فیس ۳۰ متر و در مسافت ۱۰ متر و برای شرکت‌کنندگان حرفه‌ای با فیس ۳۰ متر در مسافت ۳۰ متر انتخاب شد.

وی بابیان نتایج در دو سطح برگزاری رقابت‌ها تصریح کرد: در بخش آماتور محمد طاهری بر سکوی نخست ایستاد، یوسف صادق زاده نائب قهرمان شد و روح‌الله علی نیا به مقام سوم رسید.

رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان، گفت: در بخش کامپوند تیراندازان حرفه‌ای نیز عطا قربانی قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد، محمد رسول علی پور در جایگاه دوم قرار گرفت و علی محمدیان به‌عنوان سومی رضایت داد.

همچنین در بخش ریکرو نیز دانیال طالب‌زاده با پیشی گرفتن از حریفان خود در جایگاه نخست ایستاد و ولی اربابی و محمد ربانی به ترتیب دوم و سوم شدند.