رئیس هیئت تیراندازی باکمان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای تیراندازی باکمان خراسان شمالی در دو بخش ریکرو و کامپوند بهصورت یکروزه و با حضور ۲۵ نفر برگزار شد.
احسان سروری افزود: ویژگی این دوره از رقابتها حضور ورزشکاران آماتور رشته تیراندازی باکمان در کنار افراد حرفهای بود چراکه حضور در چنین رقابتهایی خود زمینهساز حرفهای اندیشیدن و حرفهای کار کردن است.
سروری افزود: به همین منظور محل رقابت برای این افراد با فیس ۳۰ متر و در مسافت ۱۰ متر و برای شرکتکنندگان حرفهای با فیس ۳۰ متر در مسافت ۳۰ متر انتخاب شد.
وی بابیان نتایج در دو سطح برگزاری رقابتها تصریح کرد: در بخش آماتور محمد طاهری بر سکوی نخست ایستاد، یوسف صادق زاده نائب قهرمان شد و روحالله علی نیا به مقام سوم رسید.
رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان، گفت: در بخش کامپوند تیراندازان حرفهای نیز عطا قربانی قهرمان این دوره از رقابتها شد، محمد رسول علی پور در جایگاه دوم قرار گرفت و علی محمدیان بهعنوان سومی رضایت داد.
همچنین در بخش ریکرو نیز دانیال طالبزاده با پیشی گرفتن از حریفان خود در جایگاه نخست ایستاد و ولی اربابی و محمد ربانی به ترتیب دوم و سوم شدند.
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