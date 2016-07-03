۸۸ طرح اشتغالزایی برای مددجویان کهگیلویه وبویراحمدی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل بانک سپه استان افزود: در سال گذشته سهم اعتبارات کمیته امداد از محل منابع قرض الحسنه بانک سپه ۱۲ میلیارد ریال بود.

وی بیان کرد: در راستای استفاده از این تسهیلات و کمک به اشتغالزایی مددجویان ۱۰۲ پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شد.

محبی اظار داشت: از این تعداد پرونده ۸۸ پرونده تسهیلات اشتغالزایی دریافت کردند.

وی تصریح کرد: در این راستا ۹میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال به مددجویان پرداخت شد.

محبی با بیان اینکه در سال جاری ۱۰ درصد از خانواده های تحت حمایت کاهش می یابند، گفت: خانوارهایی که به خودکفایی رسیده اند از گردونه حمایت این نهاد خارج می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به تنوع کاری که در طرحهای اشتغالزایی وجود دارد این طرحها بازده اقتصادی خوبی دارند.