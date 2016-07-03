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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد:

۸۸ طرح اشتغالزایی برای مددجویان کهگیلویه وبویراحمدی اجرا شد

۸۸ طرح اشتغالزایی برای مددجویان کهگیلویه وبویراحمدی اجرا شد

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سال گذشته از محل اعتبارات بانک سپه استان۸۸ طرح اشتغالزایی برای مددجویان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل بانک سپه استان افزود: در سال گذشته سهم اعتبارات کمیته امداد از محل منابع قرض الحسنه بانک سپه ۱۲ میلیارد ریال بود.

وی بیان کرد: در راستای استفاده از این تسهیلات و کمک به اشتغالزایی مددجویان ۱۰۲ پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شد.

محبی اظار داشت: از این تعداد پرونده ۸۸ پرونده تسهیلات اشتغالزایی دریافت کردند.

وی تصریح کرد: در این راستا ۹میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال به مددجویان پرداخت شد.

محبی با بیان اینکه در سال جاری ۱۰ درصد از خانواده های تحت حمایت کاهش می یابند، گفت: خانوارهایی که به خودکفایی رسیده اند از گردونه حمایت این نهاد خارج می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به تنوع کاری که در طرحهای اشتغالزایی وجود دارد این طرحها بازده اقتصادی خوبی دارند.

کد مطلب 3701422

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