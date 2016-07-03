تعداد و رنگ مدال بانوان در پارالمپیک ریو بهتر از لندن خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشرف جوادی در گفتگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به وضعیت بانوان ورزش معلولان در راستای کسب سهمیه برای حضور در بازی های پارالمپیک ریو، اظهار داشت: تا به امروز ۲۱ بانوی ورزشکار در پنج رشته والیبال نشسته، دو و میدانی، تیراندازی، تیر و کمان و قایقرانی موفق به کسب سهمیه بازی های پارالمپیک شده اند.

وی در این رابطه ادامه داد: از میان این رشته ها برای نخستین بار است که در دو رشته والیبال نشسته و قایقرانی صاحب سهمیه پارالمپیک در بخش بانوان شده ایم ضمن اینکه در رشته تیر و کمان هم برای نخستین بار در بخش کامپوند صاحب ورزشکار خواهیم بود.

نایب رئیس فدراسیون ورزش های معلولان در امور بانوان با بیان اینکه با همین تعداد ۲۱ سهمیه ای که بانوان برای پارالمپیک ریو به دست آورده اند، تعداد سهمیه بانوان نسبت به پارالمپیک گذشته رشد سه برابری داشته است، تاکید کرد: این در حالی است که همچنان احتمال افزایش این تعداد سهمیه وجود دارد.

وی گفت: کمیته بین المللی پارالمپیک هنوز تصمیم خود را در مورد مرحله سوم توزیع سهمیه های دو و میدانی اعلام نکره است. دو و میدانی ایران قطعا در این مرحله از تکمیل ظرفیت، صاحب سهمیه های جدیدی خواهد شد و چه بسا برخی از این سهمیه های جدید متعلق به بخش بانوان باشد. در هر صورت تا به همین جا هم بانوان ورزشکار به لحاظ کسب سهمیه رکورد خوبی از خود به جا گذاشته اند.

مشرف جوادی با یادآوری اینکه کاروان اعزامی به بازی های پارالمپیک لندن در بخش بانوان توسط زهرا نعمتی صاحب مدال طلا شد و دو مدال برنز هم توسط ساره جوانمردی و تیم زهرا نعمتی، زهرا جوانمرد و راضیه شیرمحمدی به دست آورد، ابراز امیدواری کرد که بانوان کاروان منا در پارالمپیک ریو از نظر کسب مدال وضعیت بهتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: اینکه در چه رشته و چه ماده هایی و توسط چه ورزشکارانی صاحب مدال شویم، به طور دقیق قابل پیش بینی نیست اما این قول را می دهیم که تعداد مدال بانوان ایران در این دوره بازی ها نسبت به پارالمپیک لندن بیشتر و رنگ مدال هایشان هم بهتر خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان در پایان در مورد اینکه مسئولیت پرچمداری کاروان منا در مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک ریو بر عهده یکی از بانوان است، گفت: عشرت کردستانی این مسئولیت را عهده دار است. اتفاقا در کاروان اعزامی به المپیک هم این مسئولیت به زهرا نعمتی سپرده شده است. این برای نخستین بار در طول تاریخ است که دو بانوی ورزشکار از جامعه ورزش معلولان مسئولیت پرچمداری کاروان های اعزامی به بازی های المپیک و پارالمپیک در یک دوره را بر عهده دارند که احتمال تکرار آن در سال های آتی خیلی خیلی کم است. این نشان دهنده نقش قابل توجه زنان در دوره های آتی بازی های المپیک و پارالمپیک است.