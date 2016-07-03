پاداش بیش از ۱۰ هزار سوادآموز واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده در حاشیه اولین مرحله پرداخت پاداش به سوادآموزان که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: طبق مصوبه دولت در سال ۹۳ سازمان موظف شد به افراد بی سواد ۱۰ تا ۴۹ سال که در کلاس های سوادآموزی شرکت کرده اند و در آزمون پایانی قبول شده اند معادل ۲۰ درصد سرانه تمام شده را به عنوان پاداش پرداخت کند.

وی افزود: سرانه تمام شده، ۶۷۲ هزار تومان بوده که پاداش ۲۰ درصدی آن ۱۳۴ هزار تومان می شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۸۶ هزار بی سواد ثبت نام کردند و تا تاریخ ۱۲ تیر ماه تعداد ۱۳۴ هزار نفر قبول شدند.

باقرزاده بیان کرد: افراد پذیرفته شده شماره حسابی که متعلق به خودشان است را اعلام کردند و بانک مرکزی این شماره حساب را با کد ملی تطابق داد و سپس پاداش ۱۰ هزار و ۳۹۵ نفر پرداخت شد.

وی بیان کرد: یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان را تا امروز پرداختیم.

وی یادآور شد: در سال ۹۵ سرانه ۶۹۸ هزار تومان تعیین شده که مبلغ ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان پاداش می شود.

وی تاکید کرد: در سال ۹۵ مشروط به اینکه فرد بی سواد در برنامه سوادآموزی ثبت نام و در آزمون پایانی پذیرفته شود این ۲۰ درصد پاداش را دریافت می کند.