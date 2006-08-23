شاخص تعيين سلامت اداري در كشور وجود ندارد

دكتر اسماعيل محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در كشور هنوز ارزيابي براي تعيين سلامت اداري دستگاه ها و سازمان ها صورت نگرفته ، چرا كه هنوز معيار و شاخصي در اين زمينه شناسايي و مشخص نشده است.

وي گفت: در كشور ما رضايتمندي ارباب رجوع بيشتر مورد توجه ويژه است و رضايت كاركنان مورد غفلت قرار گرفته است ، در حالي كه بايد توجه داشت كه در ابتدا رضايت كارمند بايد تامين شود و تا زماني كه اين اصل رعايت نشود به طورمسلم رضايت ارباب رجوع نيز جلب نخواهد شد.

محمدي تصريح كرد: اكثر كشورها شاخص ها و معيارهايي براي ارزيابي سلامت اداري تعيين كرده اند و مهم ترين اصل براي آنان ، تامين رضايت كاركنان است كه در كشور ما به آن توجه چنداني نمي شود و همين امر باعث شده تا درصد بالايي از كارمندان كشور جزء جمعيت زير خط فقر به شمار آيند.

اين استاد دانشگاه تهران ، تامين مادي كاركنان را تضميني در جهت كاهش تخلفات در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي دانست و اظهار داشت: بررسي ها نشان داده جلب رضايت كاركنان و رفع مشكلات مادي آنان در كاهش تخلفات به خصوص رشوه در سازمان ها بسيار تاثير گذار است و دولت بايد از اين طريق سعي در كاهش تخلفات و بالا رفتن كارايي كارمندان داشته باشد.



