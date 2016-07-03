به گزارش خبرنگار مهر، رحماننیا تجربههای خود را از سفرهایی که به خارج از کشور داشته، دستمایه نگارش این مجموعه قرار داده است. البته به گفته نویسنده، «این تفاوتها آنقدر نیست که ما را از آنها دور کند، بلکه این خود ما هستیم که با ببعضی رفتارهایمان، سبب دوری از آنها میشویم. گاه این تفاوتها آنقدر ساده و خندهدار هستند که در برگشت به ایران، باید ساعتها صرف خندیدن کنیم.»
در این کتاب، تفاوتهای میان ملل مختلف با بیان ساده و طنز نویسنده نشان داده شده است. «غضنفر دیپلمات میشود»، «میخواستی مریض نشوی»، «مهمان از آمریکا آمده است» و «بفرمایید، این هم شغل» عناوین داستانهای این مجموعه هستند.
در بخش آغازین از داستان «غضنفر دیپلمات میشود» میخوانیم:
«من در یکی از روستاهای ایران متولد شدم. برای یک روستازاده، طبیعت حرف اول را میزند. در کودکی به مرغ و خروسها غذا میدادم و کمی که بزرگتر شدم و به دبستان رفتم، همراه با پدرم سر زمین میرفتم و در کشاورزی به او کمک میکردم. البته از کمک به مادرم نیز غافل نبودم و با او به آغل میرفتیم و شیر گاوها را میدوشیدیم. خانواده ما مثل تمام خانوادههای روستایی، خانواده پرجمعیتی بود که یکییکی بزرگ میشدند و سر زندگی خویش میرفتند. من در طول دوران تحصیل، شاگرد ممتازی بودم، از همین رو مورد تشویق پدر و مادر و خواهر و برادرانم قرار میگرفتم.»
در نوشته پشت جلد کتاب آمده است:
گفتم: یعنی چه؟
گفت: یعنی خرش خیلی میرود.
پرسیدم: خرش تا کجا میرود؟
پانیذ خندید و گفت: خیلی زیاد
تا اروپا و آمریکا هم میرود.
گفتم: عجب خری دارد!
تو دهات ما خرها زروکی ما را تا ده بعدی میبرند.
انتشارات «پوینده» کتاب «غضنفر دیپلمات میشود» را در ۸۷ صفحه، با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۸۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
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