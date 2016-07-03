تابلوهای راهنما برای ژئوسایت های قشم نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، حمیدرضا محسن پور افزود: تاکنون ساخت افزون بر هشت تابلو بزرگ معرف روستاها با الهام گرفتن از معماری بومی و طرح بادگیر و ۹ تابلو تفسیری با استفاده از مصالح بوم آورد و توان نیروهای جوان و محلی خاتمه یافته است.

وی اضافه کرد: خوانا سازی و هویت بخشی به تابلوهای ژئوپارک قشم از اهداف اصلی اجرای این طرح و راهبردی مهم در مسیر جهانی شدن این ژئوپارک و قرار گرفتن در لیست ژئوپارک های یونسکو به شمار می رود.

محسن پور برنامه ریزی جهت شناسنامه دار کردن ظرفیت های جزیره قشم با اولویت پدیده های زمین شناسی و زمین ریخت شناسی را رویکرد آتی سازمان منطقه آزاد قشم در این حوزه اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه در روند اجرای برنامه های ژئوپارک قشم، کیفیت فدای کمیت نمی شود، گفت: برای اینکه ژئوپارک قشم بتواند نقش رهبری ژئوپارک های خاورمیانه را داشته باشد باید استانداردهای مورد نظر یونسکو و شبکه بین المللی ژئوپارک ها را در اجرای برنامه ها رعایت و شایستگی خود را برای احراز این موقعیت ثابت کند.

محسن پور با اشاره به اینکه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بازدیدهای مستمر، به طور جدی پیگیر روند پیشرفت فعالیت های عمرانی ژئوپارک جزیره قشم است، افزود: در همین چارچوب به تازگی مسئولیت پیگیری اجرای بخش عمرانی طرح های ژئوپارک قشم را به معاون فنی و عمرانی این سازمان واگذار کرده است.

مدیر ژئوپارک قشم با مثبت ارزیابی کردن تحولاتی که در دوره دولت تدبیر و امید در حوزه ژئوپارک جزیره انجام شده است، اظهار کرد: با ادامه این روند امیدواریم ژئوپارک قشم هرچه سریع تر در لیست جهانی ژئوپارک های یونسکو ثبت شود.